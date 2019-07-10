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10.07.2019 01:31
Рубрика: В мире

Молодежный пленэр

Текст: Лариса Ли (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 149(7907)
В конце июля в Киргизии открывается летний пленэр для студентов художественных вузов СНГ и прибалтийских республик. Пятый по счету фестиваль творческой молодежи на сей раз пройдет на южном берегу озера Иссык-Куль. Заявки на участие подтвердили около 50 начинающих живописцев, графиков и их наставников - преподавателей из 11 республик бывшего СССР.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Организаторы и принимающая сторона - Общественный фонд поддержки творческих инициатив и министерство культуры, информации и туризма КР - весь год готовились к приему гостей, разрабатывая маршруты и программу, десятки раз обсуждали детали, чтобы создать максимально комфортные условия всем участникам для жизни и творчества в отведенные девять дней пленэра. Они решили разместить участников в современном пансионате на южном берегу озера, который менее обжит туристами и где природа сохранилась в первозданном виде. Для художников здешние места - рай для реализации самых смелых творческих амбиций.

Бессменный руководитель и автор проекта, искусствовед, начальник управления министерства Дамира Алышбаева признается, что каждый раз испытывает предстартовое волнение: "Не хочется ударить в грязь лицом. Особенно перед теми, кто впервые попадет в Киргизию. Надо показать страну и людей в лучшем свете. Чтобы у наших друзей появилось желание приехать сюда еще и еще раз".

Кстати

Ежегодное мероприятие на Иссык-Куле широко известно и популярно среди творческой интеллигенции. Так, певец и композитор, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы назвал пленэр "самым красивым молодежным проектом" последнего десятилетия. А известный общественный и культурный деятель России Михаил Швыдкой заявил, что такого рода встречи молодежи очень важны и нужны для нынешнего поколения, которое не имеет представления о дружбе и братстве народов бывших советских республик. Иссык-кульский форум дает им возможность лучше узнать друг друга, посмотреть на творчество сверстников, поговорить на профессиональные темы.

В мире экс-СССР Киргизия
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