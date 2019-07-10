В этом году исполняется 30 лет, как Организация Объединенных Наций (ООН) приняла Конвенцию о правах ребенка. Киргизия присоединилась к документу четверть века назад. Как за это время изменилась жизнь маленьких граждан страны и что предстоит сделать, чтобы ребятишки чувствовали защиту государства? Об этом шла речь на национальном форуме, который был посвящен двум юбилейным датам.

Взрослые о детях

На форуме многие представители госструктур отчитывались о том, что уже и что только предстоит сделать, чтобы детям в Киргизии жилось хорошо. Однако правда и то, что ежедневно милицейские сводки и сообщения СМИ рассказывают о жутких фактах насилия над несовершеннолетними.

Так, например, в Бишкеке родной дядя в целях воспитания привязал 9-летнего племянника к машине и протащил по дороге несколько метров. В Сокулуке пьяный отец избил сыновей, которые вот уже неделю находятся в больнице. А на "горячую линию" детского телефона доверия сообщили о двух девочках 10-12 лет, которые просили водителей столичного такси отвезти их в Ошскую область к отцу. Заместителю омбудсмена КР Гульнаре Жамгырчиевой дети рассказали, что их мама умерла, а отец живет в селе Отуз-Адыр Кара-Суйского района. Детей он пристроил у своей сестры в Бишкеке.

- Старшая из сестер со слезами на глазах просила не отдавать их обратно тете, поскольку та постоянно их избивала всем, что попадет под руку, и угрожала отдать в детдом, - утверждает Гульнара Жамгырчиева. - А ведь в республике немало случаев, когда детей продают или оставляют в качестве залога за взятый под реализацию товар. Я уже не говорю о принудительных браках с несовершеннолетними и фактах сексуального насилия.

Печальную статистику приводят и органы прокуратуры. По информации столичного надзорного ведомства, в отношении несовершеннолетних в 2018 году было совершено 322 преступления, а только за первый квартал 2019-го - уже 295. Причем в семи случаях над детьми издевались в родной семье. Особое место занимают преступления против половой неприкосновенности. При выявлении таких фактов правоохранители сталкиваются с огромными трудностями, и главная из них заключается в том, что взрослые, боясь "вынести сор из избы", как правило, утаивают проблемы с детьми.

- Увы, приходится признать, что мы боремся с последствиями преступлений, а профилактики нет ни со стороны образовательных организаций, ни со стороны правоохранительных органов, - сетует депутат парламента Тынчтык Шайназаров. - Только представьте: ежегодно совершается более тысячи преступлений в отношении детей. Это официальная статистика, а на самом деле цифра гораздо выше. Как быть с родителями и родственниками пострадавших детей? Кто и на кого будет жаловаться? Ребенок - на родного отца? Для киргизской семьи это полный абсурд. Особенно в сельской местности, где сильны семейные традиции и родственные отношения. А бывает и так, что эти горе-папаши являются единственными кормильцами семьи.

Есть недостатки

Однако серьезность ситуации в республике замалчивать не собираются. Более того, меры, принимаемые властями по защите детей, представители многих международных организаций называют одними из самых прогрессивных в Центральной Азии.

- В 2006 году Киргизия первой из стран Центральной Азии приняла Кодекс о детях, - напомнила представитель ЮНИСЕФ в КР Юки Мокуо. - Уже одно то, что факты насилия не замалчиваются, а имеют широкий общественный резонанс, говорит о неравнодушном отношении к правам детей со стороны власти. К этому стоит добавить, что в стране четко определены обязанности госорганов, работающих в сфере детства.

И все же, по мнению Юки Мокуо, есть недостатки, над которыми надо работать. В качестве примера она приводит катастрофическую нехватку детских социальных работников, коррупцию в системе социальной защиты, особенно в сфере усыновления, опеки и попечительства. Да и количество детей, направленных в интернаты, не сокращается. Это подтверждают и в правительстве страны.

По информации вице-премьера КР Алтынай Омурбековой, на сегодня в детдомах Киргизии воспитываются более 12 тысяч детей. Причем только пять процентов из них - круглые сироты, остальные имеют одного или обоих родителей.

- У нас растет количество детей, воспитывающихся вне семьи, - подчеркивает директор Общественного фонда "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова. - В регионах практически нет социальных служб, которые работали бы конкретно с несовершеннолетними. И особенно с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации. А ведь именно в регионах семейное насилие распространено больше всего.

Профессия "мама"

Одна из альтернатив детским интернатам - фостерные (приемные) семьи. Пилотный проект был запущен еще в 2012 году. Предполагалось, что детей из проблемных семей будут передавать на время (до полугода) в приемные, пока родные родители будут выходить из трудной жизненной ситуации. Если же этого не происходило, то органы опеки могли ходатайствовать перед судом о лишении родительских прав на ребенка, а его самого передать в соцучреждение.

Эксперимент вызывал много критики. Особенно негодовали детские психологи, призывавшие уделять больше внимания поддержке родных семей детей.

- Ну вы представьте, не заладилось с одними приемными родителями - ребенка переведут к другим, затем к третьим, - размышляет педагог-психолог Айнаш Зарлыкова. - Конечно, ребенку дана возможность выбирать себе приемных родителей. Но как это может сделать, к примеру, трехлетний малыш, который и разговорить-то толком не может?

Тем временем несколько лет назад в Киргизии началась оптимизация детских домов, в ходе которой предполагалось передать всех воспитанников в приемные семьи. Эта реформа вызвала много вопросов уже в аппарате омбудсмена.

- Мы полагаем, что с подобным нововведением нельзя торопиться, - отмечает Гульнара Жамгырчиева. - Если ребенок не приживется ни в одной из фостерных семей, что с ним делать? Сдавать в милицейский изолятор? Необходим тщательный анализ реформы и того, к чему она может привести.

С этим трудно поспорить. И свидетельством тому может послужить фостерная семья Бескоровайных из Чолпон-Аты. Четыре года назад Елена с супругом взяли на воспитание двух девочек и мальчика, от которых отказались родители. По ее словам, они хотели усыновить детей, однако оказалось, что в этом случае помощь со стороны государства прекращается.

Кстати



В 2001 году в Киргизии при Центре помощи детям при поддержке ЮНИСЕФ в сотрудничестве с ОФ "Лига защитников прав детей" для жертв жестокого обращения с детьми, насилия и безнадзорности был организован детский телефон доверия. Звонки ежедневно и круглосуточно принимают по короткому номеру 111.



По информации центра, в сутки поступает до 400 обращений. Причем чаще всего звонят взрослые и консультируются по вопросам получения алиментов или пособий. С просьбой об оказании психологической помощи позвонили 799 человек, и только 100 из них - несовершеннолетние.

Комментарий

Токон Мамытов, омбудсмен КР:

- Форум проходил на фоне беспрецедентной вспышки насилия против детей, и надо признать: мы до сих пор не учли многих нюансов и, прежде всего, вопросов, касающихся увеличения миграционного потока. Многие киргизстанцы, отправляясь на заработки за границу, оставляют детей близким родственникам. Нередко это приводит к росту насилия. Сейчас пытаемся на правительственном уровне как-то исправить ситуацию.

Я бы призвал и более щепетильно подойти к вопросам размещения детей в фостерных семьях. Одновременно закрыть детские дома и отдать детей на воспитание в приемные семьи, на мой взгляд, будет большой ошибкой.