В Китае построили стадионы для VII Всемирных военных игр

Ху Ябо отметил, что все 35 стадионов, 17 из которых реконструировали, должны продолжать работу и после завершения игр. Все объекты были возведены за два года. Это еще раз продемонстрировало международному сообществу, какими скоростями живет Китай.

Стало известно, что игры будут проводиться в 27 видах спорта, в том числе в стрельбе, плавании, лёгкой атлетике, баскетболе и так далее. Сейчас активно идут тестовые соревнования перед играми. На данный момент заявки на участие подали более 10 700 спортсменов из 105 стран мира.

7-е Всемирные военные игры пройдут с 18 по 27 октября 2019 года в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай).