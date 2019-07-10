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10.07.2019 13:33
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Китае построили стадионы для VII Всемирных военных игр

Работа по строительству и реконструкции 35 стадионов для проведения VII Всемирных военных игр полностью завершилась, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Об этом 9 июля заявил генеральный секретарь исполкома, первый вице-мэр народного правительства города Ухань Ху Ябо в Пекине.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Ху Ябо отметил, что все 35 стадионов, 17 из которых реконструировали, должны продолжать работу и после завершения игр. Все объекты были возведены за два года. Это еще раз продемонстрировало международному сообществу, какими скоростями живет Китай.

Стало известно, что игры будут проводиться в 27 видах спорта, в том числе в стрельбе, плавании, лёгкой атлетике, баскетболе и так далее. Сейчас активно идут тестовые соревнования перед играми. На данный момент заявки на участие подали более 10 700 спортсменов из 105 стран мира.

7-е Всемирные военные игры пройдут с 18 по 27 октября 2019 года в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай).

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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