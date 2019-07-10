В Кремле назвали условие возобновления полетов в Грузию

"Разумеется, нельзя исключать возобновления полетов, и, конечно же, надеемся, рано или поздно произойдет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас, с учетом такой сильной поляризации, причем с экстремистскими оттенками, грузинского общества и антироссийскими, русофобскими проявлениями существует опасность для нахождения в Грузии большого количества российских туристов", - пояснил представитель Кремля.

Ограничения на полеты Песков назвал вынужденной мерой. "Ситуация будет постоянно мониториться", - заверил он. И когда малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, исчезнет, будет время для принятия таких решений, заметил пресс-секретарь президента. "Пока об этом говорить преждевременно", - заключил он.