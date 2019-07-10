В Минске обсуждены актуальные вопросы союзной интеграции

Предельно конкретным был разговор Президента Беларуси, Председателя Высшего Госсовета Александра Лукашенко и Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты на встрече в Минске. Не обойдена вниманием ни одна из наболевших проблем белорусско-российской интеграции. Шел разговор и о союзном договоре 1999 года.

- Мы договорились с Президентом Путиным о том, что не будем его ломать, - заявил Александр Лукашенко. - Если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых. А во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Нельзя трогать договор, а надо выработать документы, материалы (мы назвали это Программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России)... Мы решили так: идти шаг за шагом, чтобы реализовать положения союзного договора.

Григорий Рапота подтвердил, что Постоянный Комитет готов делать все от него зависящее, чтобы Союзное государство развивалось в соответствии с договором 1999 года. Ведь там очень много серьезных позиций, требующих своего развития. Есть вопрос в том, что представитель Постоянного Комитета не включен в рабочую группу по вопросам интеграции Беларуси и России. Вместе с тем Пост­ком не стоит в стороне от развития двусторонних отношений.

- Это наша прямая обязанность и ответственность, - заверил Президента Григорий Рапота. - Как только началась работа совместной группы, мы предложили свое видение ситуации. Если потребуется более активное участие, мы к этому готовы... Если будет политическая воля для решения задачи, четко сформулированная, и будут квалифицированные исполнители, любая задача нам по силам.

Александр Лукашенко поручил белорусскому МИДу проработать вопрос об участии представителя Посткома в деятельности соответствующей двусторонней группы.