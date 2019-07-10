В Москве прошел российско-китайский пленум, посвященный поддержке инвалидов

Первый пленум Совета по делам инвалидности Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития провели в МГГЭУ. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

В пленуме активно поучаствовали сопредседатель Совета и гендиректор российского Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко, сопредседатель Совета и замглавы Совета управляющих Китайской федерации инвалидов Цзя Юн, сотрудники обеих организаций, а также ректор принимавшего событие вуза Вагиф Байрамов и представители китайских и российских СМИ.

Александр Лысенко рассказал о взаимных визитах и встречах членов Китайско-российского совета по делам инвалидности за 5 лет работы организации, в ходе которых был сформирован механизм тесных контактов и прагматического сотрудничества. Китай и Россия имеют большой потенциал в данной сфере и смогут углублять практическое сотрудничество и расширять обмен опытом и кадрами и в дальнейшем, заверил чиновник.

Цзя Юн поделился достижениями Китайской федерации инвалидов в защите законных прав этих людей, рассказал про усовершенствование системы реабилитации и оказания им медицинской помощи, содействии улучшению их материального положения, активизации международных связей именно для этой категории населения.

- В будущем на основе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия стороны должны оптимизировать и интегрировать ресурсы Совета и увеличить в поддержку инвалидов, - заявил он.

После заседания китайская делегация приняла участие в выпускном вечере Московского государственного гуманитарно-экономического университета. В планах - посещение Московского специализированного института искусств для инвалидов, Федерального научно-клинического центра оториноларингологии РФ и других учреждений.