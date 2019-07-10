В Пекине осудили поставку оружия из США на Тайвань

Как отмечается в комментарии, законопроект конгрессменов-республиканцев - дополнительный фактор давления на Китай, а также фактическое нарушение принципа "одного Китая" и принципов, закреплённых в трех китайско-американских совместных коммюнике. Продажа вооружения США Тайваню является актом подрыва суверенитета Китая и посягательством на его безопасность. Новый шаг Вашингтона в противостоянии с Пекином наносит серьезный ущерб миру и стабильности в регионе Тайваньского пролива.

Стоит отметить, что нынешняя военная сделка, если она состоится, станет крупнейшей со времен прихода к власти Дональда Трампа. Предыдущие, объявленные в июне 2017 года, сентябре 2018 года и апреле текущего года, включали военное обучение, техническое обслуживание и материально-техническое обеспечение. Штаты завозили на остров торпеды, противорадиационные ракеты и компоненты ракет.

Очевидно, что поставки преследуют цель не столько удовлетворения интересов американских производителей оружия, сколько усиления давления на Китай и сдерживания его экономического развития.

Напомним, что в прошлом году в США приняли новый закон о поездках на Тайвань, согласно которому американским чиновникам разрешено посещать остров, а тайваньских должностных лиц в США положено принимать на официальном уровне. Таким образом, принцип "одного Китая" Америкой соблюдается лишь на бумаге. В мае нынешнего года палата представителей США приняла закон "О гарантиях Тайваня 2019 года", закрепляющий правила регулярных продаж оружия. И вот теперь Госдепартамент одобрил поставки вооружений на фоне обострения американо-китайских торговых противоречий. Цель Белого дома, который разыгрывает карту с Тайванем для усиления давления на Китай, понятна и ясна.

В настоящее время отношения между материковым Китаем и Тайванем развиваются в правильном направлении - их связи содействуют миру, процветанию и свободному развитию обеих сторон. Будучи самым важным инвестиционным партнером Тайваня, материковый Китай по-прежнему остается крупнейшим экспортным рынком для острова.

Объем торговли между материковой частью Китая и Тайванем в прошлом году превысил 200 миллиардов долларов США, увеличившись на 13,2 процента в годовом выражении. Материковую часть Китая посетили более 4 миллионов тайваньских туристов. Растет экономическая интеграция Тайваня с материковой КНР. Повышается чувство удовлетворения у народов двух берегов Тайваньского пролива.

Как разумно отмечалось тайваньскими СМИ, новая администрация США использует Тайвань в качестве "разменной монеты" в торговых вопросах с материковым Китаем. Чем сильнее обостряются отношения между берегами Тайваньского пролива, тем полноводнее поток американского оружия на остров. По мнению Тайбэя, для обеспечения стабильного развития необходимо полагаться только на Соединенные Штаты. Но все не так просто, как Тайвань представляет себе. Ведь те, кто опирается на иностранцев ради собственного подъема, заплатят за это высокую цену.

В последние годы государства одно за другим разрывали с Тайванем дипотношения, устанавливая их напрямую с КНР. Одновременно принцип "одного Китая" укореняется в международном сообществе.

Во время недавней встречи в Осаке главы Китая и Соединенных Штатов договорились выстраивать китайско-американские отношения на основе координации, сотрудничества и стабильности, а также возобновить торгово-экономические консультации на основе равенства и взаимного уважения.

Именно на этом фоне Вашингтон снова идёт на оружейную сделку с Тайванем, что противоречит консенсусу, достигнутому главами двух государств. Новое решение США не только подрывает нормализацию связей между двумя берегами Тайваньского пролива, но и не приносит какой-либо пользы процессу урегулирования разногласий между Китаем и США.

Оружие Соединенных Штатов не может обеспечить безопасность Тайваня. Будущее острова заключается исключительно в объединении страны. Благополучие тайваньских соотечественников тесно связано с осуществлением возрождения китайской нации.

Никакие внешние силы не должны недооценивать решимость и волю Китая защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, а также обеспечивать мир и стабильность в районе Тайваньского пролива.

Как заявил официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, не стоит вызывать огонь на себя каким-либо проступком, совершенным с оглядкой на поддержку со стороны иностранцев и направленным на обострение вражды, за него обязательно придется расплачиваться.