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10.07.2019 19:10
Рубрика: В мире

Дефицит лечится

В Польше не хватает жизненно важных лекарств
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
В польских аптеках не хватает нескольких сотен наименований жизненно важных лекарств, в том числе от астмы, гипертонии, диабета, гипотиреоза и аллергии. Фармацевты по всей стране признают, что впервые столкнулись с такой ситуацией, и требуют от министерства здравоохранения принять меры. В ведомстве уверяют, что с трудностями в этой области столкнулась не только Польша, но и вся Европа.

"Уважаемый господин министр, сообщаем, что в Высшую фармацевтическую палату поступают сообщения от фармацевтов со всей Польши о недоступности лекарственных препаратов, прежде всего продаваемых по рецепту. В аптеках столкнулись с нехваткой лекарств, применяемых при таких заболеваниях, как сахарный диабет, гипертония, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, аллергия, а также при заболеваниях щитовидной железы. Сначала проблема относилась только к дорогим оригинальным лекарствам, но теперь начинает не хватать и популярных дженериков. Практически каждый из них принимают от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч пациентов в месяц. К нам также поступают сообщения из больниц об отсутствии необходимых препаратов для лечения онкологических заболеваний", - говорится в письме фармацевтов, оказавшемся в распоряжении редакции "РГ". Высшая фармацевтическая палата приводит ужасающие цифры: в 21 веке в современном европейском государстве "столкнулись с проблемой недоступности для пациентов около пятисот лекарственных препаратов". Сейчас аптекари пытаются спасти положение, продавая клиентам имеющиеся аналоги, но, по словам фармацевтов, "их запасы не безграничны, и это не может продлиться долго".

Польша столкнулась с проблемой недоступности для пациентов около 500 лекарственных препаратов

О том, что ситуация ухудшается день ото дня, говорят и врачи. Польское издание Dziennik Gazeta Prawna цитирует доктора Михала Сутковского, который признает, что медики стараются выписывать пациентам лекарства, которые еще можно купить в Польше. Учитывая ситуацию, люди ездят из города в город, чтобы купить лекарства "про запас". Все больше пациентов выезжают за необходимыми препаратами в соседние страны, такие как Чехия или Германия.

В Польше начались протесты против новой реформы образования

Глава Министерства здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заверил в середине недели: "Проблема с доступностью лекарств была во всей Европе, связана она была с поставками от производителей. Эта проблема относилась к производству действующих веществ. Сейчас она решается, скоро лекарства поступят в аптеки". Министр сообщил, что в понедельник в минздраве заработает горячая линия, позвонив на которую, пациенты смогут узнать, где можно купить нужный им препарат.

По данным издания Dziennik Gazeta Prawna, причинами кризиса могли стать: нелегальный вывоз более дешевых польских препаратов за границу, зависимость польского производства от китайских поставщиков активных веществ, директива, которая увеличивает перерывы в поставках лекарств в аптеки, и система их дистрибуции.

В мире Европа Польша
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