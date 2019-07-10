В США число заболевших корью достигло рекордного с 1992 года уровня

В США число заболевших корью увеличилось за минувшую неделю еще на 14 человек. Таким образом, всего с начала этого года зафиксировано 1109 подтвержденных случаев заражения на территориях 28 штатов.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, это самый высокий показатель в стране с 1992 года и с момента искоренения эпидемии кори в США в 2000 году, пишет ТАСС.

Специалисты отмечают, что наиболее крупные вспышки этого острого инфекционного заболевания отмечены на территориях штатов Нью-Йорк и Калифорния, а также в городах Нью-Йорк и Вашингтон.

Всего же в мире, по данным Всемирной организацией здравоохранения, в первом квартале этого года было зарегистрировано более 112 тысяч случаев заболевания корью. Для сравнения, в прошлом году за этот же период число заболевших составило 28 тысяч.