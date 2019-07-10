Видео: Тысячи стодолларовых купюр парализовали движение на трассе в США

В США практически одновременно произошло два дорожных события, вызвавших пробки, но одним участникам повезло больше, чем другим - кто-то наехал на шуруп, а кто-то на стодолларовую купюру.

Сначала на федеральной трассе в штате Миссисипи у грузовика, перевозившего строительные товары, на полном ходу раскрылась одна из коробок, в которой находились десятки тысяч кровельных шурупов. Рассыпавшиеся ровным слоем по всему дорожному полотну на протяжении практически 50 километров шурупы автоматически превратились в сплошное поле "дорожных ежей", по типу тех, которые полиция рассыпает на дороге, чтобы остановить машину с нарушителями.

В результате все водители, оказавшиеся в тот момент на трассе и не подозревавшие о случившемся, не смогли предотвратить неизбежного - у 39 автомобилей оказались проколоты практически все покрышки. Один грузовик потерял 5 из 18 колес. Последствия случившегося смогли ликвидировать только через три часа, до этого времени трасса была перекрыта, из-за чего образовалась солидная пробка, обошлось без ДТП.

Другое столпотворение машин, нарушившее нормальное движение недалеко от Атланты, штат Джорджия, было вызвано куда более приятным поводом. Там тоже ехал грузовик, только в этом случае - инкассаторский. В процессе движения по неизвестным причинам у него открылась боковая дверь и находившиеся внутри грузовика пачки американских долларов начало "выдувать" наружу. В итоге на трассе на участке в несколько миль образовался приличный слой из купюр разного номинала. Естественно, десятки водителей остановились и начали их собирать, что и вызвало пробку. Проезжавшая в тот момент по дороге американка опубликовала видео момента на своей страничке в Twitter.

Сотрудник полиции Роберт Парсонс подтвердил позднее местным СМИ, что происшествие действительно имело место и на дороге оказались настоящие деньги. "Это был бронированный автомобиль, из которого высыпалось неизвестное количество денег. Существенное количество. Я вам так скажу, подобное я видел только в кино, это крайне необычно", - заявил полицейский.