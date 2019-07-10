В США минивэн снес остановку с людьми: есть раненые

В США шесть человек ранено, из них трое находятся в критическом состоянии, в результате наезда минивэна на остановку в городе Миннеаполис.

Причины ДТП пока неизвестны, а его обстоятельства оставляют вопросы. По предварительным данным, на остановке стоял автобус, когда к этому месту подъехал минивэн. Он сбил зеркало у автобуса, задел сдал назад и снова ударил в боковое зеркало. После этого автомобиль обогнул автобус и резко врезался в павильон, пишет РИА Новости.

Судя по фотографиям с места событий, минивэн сорвал остановку со своего места и буквально смял ее. При этом сама машина не сильно повреждена. Ее водитель сначала был задержан, но затем его отпустили. Он активно сотрудничает со следователями.