VAIO выпустила 12,5-дюймовый ноутбук с девятью разъемами

Компания VAIO представила компактный ноутбук SX12 с 12,5-дюймовым экраном, который имеет девять различных разъемов.

Устройство построено на базе линейки процессоров Intel - от Celeron до Core i7. В зависимости от модификации, в ноутбуке может быть от 4 до 6 Гб оперативной памяти и накопитель емкостью от 128 Гб до 1 Тб. Дисплей получил разрешение Full HD и тонкие рамки.

VAIO SX12. Фото: VAIO

Что касается разъемов, то набор включает три порта USB-A, один порт USB-C, HDMI, RJ45, разъём для наушников, слот для карт SD и VGA-выход. Габариты ноутбука 287,8х203,3х18 мм, а вес - 897 грамм.

Стоимость VAIO SX12 составит 1100 долларов (около 70 тысяч рублей).