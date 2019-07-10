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VAIO выпустила 12,5-дюймовый ноутбук с девятью разъемами

10.07.2019,  
13:00
Текст:  Владимир Болотин
Компания VAIO представила компактный ноутбук SX12 с 12,5-дюймовым экраном, который имеет девять различных разъемов.
Фото: VAIO Фото: VAIO
Фото: VAIO

Устройство построено на базе линейки процессоров Intel - от Celeron до Core i7. В зависимости от модификации, в ноутбуке может быть от 4 до 6 Гб оперативной памяти и накопитель емкостью от 128 Гб до 1 Тб. Дисплей получил разрешение Full HD и тонкие рамки.

VAIO SX12. Фото: VAIO

Что касается разъемов, то набор включает три порта USB-A, один порт USB-C, HDMI, RJ45, разъём для наушников, слот для карт SD и VGA-выход. Габариты ноутбука 287,8х203,3х18 мм, а вес - 897 грамм.

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Стоимость VAIO SX12 составит 1100 долларов (около 70 тысяч рублей).

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