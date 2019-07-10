Документом предлагается внести поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия табака, а именно добавить пункт о выделении в аэропортах изолированных помещений, оборудованных системами вентиляции, в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для транзитных пассажиров.

По мнению авторов законопроекта, курилки нужны в аэропортах, потому что многие курильщики нарушают запреты на "дымление" в аэропортах, делая это, например, в туалетах, где нет подходящей вентиляции, зато есть риск возникновения пожаров. Таким образом, некурящие люди все равно подвергаются воздействию табачного дыма.

Однако по мнению члена координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктора Зыкова, законопроект в случае принятия ослабит антитабачную политику страны и нивелирует достигнутые положительные результаты.

"Авторы законопроекта собираются вытащить кирпич из возведенного здания, ослабить закон и тем самым поставить под угрозу достигнутые в предыдущие годы успехи в снижении распространенности потребления табака. Это шаг назад, тогда как поставленные президентом России перед здравоохранением задачи требуют движения только вперед", - сказал он "РГ". И продолжил, что принятый в 2013 году антитабачный закон принес отличные результаты - зафиксировано снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 39,4 процента в 2009 году до 30,9 процента в 2016 году, а в 2019-м распространенность курения сигарет составляет около 29 процентов. Кроме того, в 2 раза снизилась распространенность пассивного курения дома, а в общественных местах - в 2,5 раза.

Также исследования говорят об уменьшении распространенности потребления табака среди подростков 13-15 лет в 2 раза по сравнению с 2004 годом, в том числе курения сигарет - в 2,7 раза.

"Одной из главных мер антитабачного закона является обеспечение полностью свободных от табачного дыма помещений. В результате полного запрета курения табака в помещениях потребление табака снизилось на 10-15 процентов и значительно увеличилось число успешных попыток бросить курить. Менее строгие ограничения, например связанные с организацией курительных комнат, не ведут к снижению потребления табака и отказу от него, поскольку создаются благоприятные условия для курения табачных изделий", - говорит Виктор Зыков.

Крупные международные транзитные аэропорты постепенно двигаются в направлении полностью свободного от табачного дыма пространства. Так, курение запрещено в закрытых помещениях (курительные комнаты, кабины, залы и салоны отсутствуют): в аэропортах Австралии, Канады, Англии, Шотландии, Ирландии, Мальты, Испании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Саудовской Аравии, Венгрии, Бразилии, Аргентине, Чили, Уругвае, многих странах Африки. Бездымными являются около 600 аэропортов США.

В 2,5 раза снизилась распространенность пассивного курения с 2013 года, число курильщиков за это время снизилось в 1,5 раза

По словам вице-президента фонда "Кардиопрогресс", эксперта Лиги здоровья нации Мехмана Мамедова, курение является одним из 7 важных факторов риска, которое вносит большой вклад в развитии ряда социально значимых заболеваний. Доказано, что курение в 2-3 раза ускоряет риск развития сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных-хронических обструктивных заболеваний. Также имеется мнение, что хроническое табакокурение усиливает дисфункцию эндотелия, окисление и хронический воспалительный процесс.

"Эти процессы индуцируют вышеуказанные заболевания и их осложнения. Кроме того, выявлена прямая связь между ранним началом табакокурения и риском развития хронических заболеваний", - продолжил он. У женщин курение может негативно влиять на репродуктивную функцию.

"Борьба с курением является важным приоритетом в первичной и вторичной профилактике социально значимых заболеваний. Доказано, что борьба с табакокурением может снизить риск возникновения отдельных социально значимых заболеваний до 25 процентов.