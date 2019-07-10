Видео: Двигатель авиалайнера в США развалился в полете

Пассажиры авиарейса Атланта-Балтимор компании Delta пережили не самые приятные минуты. По пока что не установленным причинам, во время полета на высоте 10000 метров в левом двигателе самолета McDonnell Douglas MD-80 отвалился обтекатель турбины и застрял внутри корпуса. Двигатель был остановлен, а самолет в результате благополучно совершил аварийную посадку в Северной Каролине.

Логан Вебб, находившийся на борту самолета, смог запечатлеть этот момент на камеру своего мобильного телефона. Видео он опубликовал на своей страничке в Twitter.

Video I took from my seat on my flight from Atlanta to Baltimore yesterday! Thanks @Delta for the silly smooth emergency landing! #perfect #execution To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email licensing@storyful.com pic.twitter.com/TUFzREl0Lc — Logan Webb (@Micahlifa) 9 июля 2019 г.

"Перед тем как это случилось, мы в салоне услышали громкий "бум". После этого в кабину самолета начал поступать дым, и здесь, мы (пассажиры) действительно начали переживать. Чувствовалось, что самолет начал замедляться и в кабине стало жарко - выключили кондиционер", сообщил телеканалу WMAR-TV другой пассажир.

После инцидента авиакомпания принесла извинения пассажирам за случившееся, а также, в качестве небольшой компенсации, выдала всем ваучеры на 30 долларов, чтобы люди смогли перекусить в аэропорту в ожидании нового рейса в Балтимор.