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10.07.2019 15:35
Рубрика: В мире

Во Франции судят саудовскую принцессу за издевательство над сантехником

Текст: Вероника Филонова

Во вторник французские прокуроры заявили о требовании шестимесячного условного тюремного срока в отношении принцессы Хассы бинт Салман, дочери короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза, которую обвиняют в издевательстве над сантехником, сообщает Reuters.

Принцессу судят за соучастие в акте насилия посредством подстрекательства и злоупотребления властью в отношении рабочего-египтянина, который проводил ремонтные работы в ее парижской квартире в сентябре 2016 года.

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По материалам дела, рабочий Ашраф Ид сообщил полиции, что телохранитель Хассы по ее приказу связал ему руки, избил и, поставив на колени, заставил целовать ноги принцессы. Ашрафа обвинили в съемке с помощью мобильного телефона. Потерпевший заявил, что он фотографировал комнату, в которой должен был работать, когда принцесса обвинила его в том, что он делал фотографии для продажи в средствах массовой информации.

Обвинение в "преднамеренном насилии, угрозе применения оружия и незаконном лишении свободы человека" было также предъявлено личной охране принцессы и запросило восемь месяцев условного заключения и штраф в размере пяти тысяч евро.

Хасса бинт Салман не первая арабская принцесса, которую судят в Европе и других странах по обвинению в насилии. Так, 48-летняя саудовская принцесса Машаил Аль-Айбан была арестована в своем доме в округе Ориндж, США, в июле 2013 года по обвинению в торговле людьми после того, как ее кенийской служанке удалось скрыться. По версии обвинения, горничная работала по 16 часов в день без выходных, а ее паспорт все время оставался у принцессы, которая запирала прислугу в квартире калифорнийского жилого комплекса.

Еще один прецедент случился в 2017 году в Бельгии. Суд приговорил 8 принцесс из ОАЭ, которые заставляли прислугу спать на полу и питаться объедками, к 15 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 165 тысяч евро.

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