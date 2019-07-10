Во Франции судят саудовскую принцессу за издевательство над сантехником

Во вторник французские прокуроры заявили о требовании шестимесячного условного тюремного срока в отношении принцессы Хассы бинт Салман, дочери короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза, которую обвиняют в издевательстве над сантехником, сообщает Reuters.

Принцессу судят за соучастие в акте насилия посредством подстрекательства и злоупотребления властью в отношении рабочего-египтянина, который проводил ремонтные работы в ее парижской квартире в сентябре 2016 года.

По материалам дела, рабочий Ашраф Ид сообщил полиции, что телохранитель Хассы по ее приказу связал ему руки, избил и, поставив на колени, заставил целовать ноги принцессы. Ашрафа обвинили в съемке с помощью мобильного телефона. Потерпевший заявил, что он фотографировал комнату, в которой должен был работать, когда принцесса обвинила его в том, что он делал фотографии для продажи в средствах массовой информации.

Обвинение в "преднамеренном насилии, угрозе применения оружия и незаконном лишении свободы человека" было также предъявлено личной охране принцессы и запросило восемь месяцев условного заключения и штраф в размере пяти тысяч евро.

Хасса бинт Салман не первая арабская принцесса, которую судят в Европе и других странах по обвинению в насилии. Так, 48-летняя саудовская принцесса Машаил Аль-Айбан была арестована в своем доме в округе Ориндж, США, в июле 2013 года по обвинению в торговле людьми после того, как ее кенийской служанке удалось скрыться. По версии обвинения, горничная работала по 16 часов в день без выходных, а ее паспорт все время оставался у принцессы, которая запирала прислугу в квартире калифорнийского жилого комплекса.

Еще один прецедент случился в 2017 году в Бельгии. Суд приговорил 8 принцесс из ОАЭ, которые заставляли прислугу спать на полу и питаться объедками, к 15 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 165 тысяч евро.