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10.07.2019 19:02
Рубрика: В мире

Заплатят пассажиры

Французы введут налог на билеты
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
Французское правительство намерено ввести в 2020 году экологический налог на авиабилеты. Об этом сообщила министр транспорта Элизабет Борн по итогам заседания Совета по защите экологии, которое состоялось в Елисейском дворце под председательством президента Эмманюэля Макрона. Объявленная цель - пополнить бюджет страны, как минимум, на 180 миллионов евро и инвестировать их в более "экологически дружественные" транспортные структуры, такие как, к примеру, железнодорожный или городской транспорт на электротяге. Новый налог, как подчеркнула министр, устанавливается на авиабилеты на все рейсы, вылетающие из Франции. Он затронет как внутренние рейсы, так и внешние.

Причем размер "эконалога" будет зависеть от дальности перелета и класса в салоне авиалайнера. Пассажиры экономического класса внутренних рейсов, а также совершаемых в рамках Евросоюза станут дополнительно платить 1,50 евро и 3 евро, если отправятся за пределы ЕС. Что касается билетов "бизнес-класса", то налог на них составит соответственно 9 и 18 евро. В Air France сразу же подвергли эти инициативе критике. В коммюнике компании утверждается, что новый налог "серьезно подорвет ее конкурентоспособность". По подсчетам Air France, ежегодно он будет ей обходиться в 60 миллионов евро. При этом министру транспорта напомнили о том, что компания является одним из крупнейших работодателей во Франции и обеспечивает работой около ста тысяч человек, не считая многие десятки тысяч, занятых в смежных областях. А "эконалог" ставит французский воздушный флот в "невыгодное положение по сравнению с конкурентами".

Аналитики: Спрос на авиационное топливо во всем мире будет только расти
В мире Европа Франция
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