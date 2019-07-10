Военный историк: Победа на полях под Прохоровкой безусловна

Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле. Журналист слабо разбирается в истории Великой Отечественной войны, уверен военный историк Алексей Исаев.

Прямая речь

- Ответ на вопрос, почему в Германии вдруг сегодня вспомнили про Прохоровку, для специалистов вполне очевиден. 75 лет назад гремела операция "Багратион", принесшая крупнейший разгром германской армии за всю ее историю. Вспоминать об этом будет уместно, но с неизбежным ударом по национальному самолюбию немцев. Колоссальные потери людей и техники, массовая сдача в плен солдат и офицеров, включая сразу два десятка генералов, марш пленных по Москве. Этот урок вспоминать не хотят. Поэтому в некруглую дату решили вспомнить о Прохоровском поле.

Вспоминая о Прохоровке, немецкая сторона тоже врет. Делается акцент на потерях 5-й гвардейской танковой армии, которые стали достоянием общественности с открытием архивов. Хотя еще в советский период признавалось, что потери под Прохоровкой были тяжелыми.

Однако забывается, что доступны оказались архивы обеих сторон. Напирая на тему потерь в конкретном бою, немецкие историки и журналисты стремятся вывести из рассмотрения более неприятную для Германии тему неудачи операции "Цитадель" в целом и, если уж возвращаться к Прохоровке, провала немецкой разведки во вскрытии подхода советских резервов. Переданная из резерва Ставки 5-я гвардейская танковая армия оказалась не вскрыта разведкой, и о ее появлении известили командиров и командующих германскими войсками фиолетовые ракеты из передовых окопов (они означали "атакованы танками") только утром 12 июля 1943 года. Скрытно проведенный марш 5 танковой армии под командованием Павла Алексеевича Ротмистрова обошелся практически без потерь от ударов с воздуха. Это резко контрастирует с событиями июля 1942 года, когда 5-я танковая армия (еще не гвардейская, и Ротмистров пока командует в ней танковым корпусом) подверглась жесточайшим налетам, существенно снизившим ее боеспособность. По существу, лето 1943 года очень ярко показало, как за год выросли возможности и мастерство Красной Армии и деградировал Вермахт. Хотят об этом вспоминать в Германии? Судя по всему, не хотят.

К появлению свежих, не замеченных разведкой сил немцы не подготовились, а потому не провели корректировку планов, и это все знаменовало собой неудачу наступлений немецкой группы армий "Юг". Как раз из-за событий на северном фасе Курского выступа и начала советского контрнаступления.

Поэтому памятники и часовни на месте боев - это не только дань памяти павшим, но и обозначение рубежа, на котором остановилось последнее немецкое наступление со стратегическими целями. Именно на этом рубеже армия Третьего Рейха навсегда утратила стратегическую инициативу. Начинался отход на запад, перешедший в 1944 году в бегство.