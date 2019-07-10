Врач рассказал, как избавиться от головной боли без лекарств

Врач-реабилитолог Полад Байрамов посоветовал попробовать справиться с головной болью с помощью простого самомассажа.

Начать можно с массирования висков. А именно: прислонить пальцы к вискам и массажировать их мягкими круговыми движениями. Постепенно следует перейти к верхней части лба. Завершить упражнение надо, также массируя круговыми движениями затылок.

Еще одно упражнение связано с расслаблением глубинных мышц. Для этого нужно наклонить вправо голову, положив правую ладонь на левое ухо. Правую руку при этом следует прижать к пояснице тыльной стороной ладони. В таком положении рекомендуется задержаться примерно на 20 секунд. После чего сменить сторону. Повторить упражнение реабилитолог посоветовал два-три раза.

Еще одно упражнение выполняется в сидячем положении. Надо выпрямиться и совершать аккуратные круговые движения плечами. Если после этого боль не прошла, то нужно обратиться к врачу, передает aif.ru.