Вышел трейлер фильма ужасов с Ольгой Куриленко "Комната желаний"

На YouTube опубликован локализованный трейлер хоррора "Комната желаний" с Ольгой Куриленко в главной женской роли.

Синопсис выглядит неказисто, плоско и, по первым признакам, отрабатывает некоторые дежурные точки сохранения субжанра haunted mansion: молодая бездетная пара перебирается из Нью-Йорка в уединенный особняк. И далее, занимаясь ремонтом этого старинного дома, обнаруживает тщательно замурованную комнату - "исполняющую любое их желание".

"Миллион долларов, подлинник Ван Гога и самые роскошные наряды - чего бы они ни захотели, моментально материализуется". Но после - сюжетный финт в духе "Нулевого канала" и Шекли: "Наигравшись вдоволь, женщина осмеливается пожелать себе долгожданного ребенка, даже не подозревая, какую сделку совершает…".

Поставил картину совместного производства Франции, Бельгии и Люксембурга Кристиан Волькман (мультфильм "Ренессанс"). В ролях: Кевин Янссенс ("Лукас", "Выжившая"), Марианн Бург ("Бывает и хуже", "Неуклюжая"), Френсис Чепмен ("Отверженные"), Джон Фландерс ("Отчаянные домохозяйки", "Железное небо 2", "Гитлер в Голливуде").

Российская премьера - 19 сентября.