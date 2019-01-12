Новости

Видео: пять самых интересных музыкантов 2019 года по версии BBC 04:33
Вышел тизер мобильной игры по сериалу "Во все тяжкие" 03:25
"Мстителей" позвали провести "Оскар" вместо оскандалившегося комика 01:55
Netflix купил российский киберпанк с Паулиной Андреевой 11.01.2019
В центре Москвы найден мертвым сын режиссера Бек-Назарова 11.01.2019

Видео: "Трамп" расстроен, что не попал в продолжение "Железного неба"

Новости
    12.01.2019, 03:45
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Iron Sky Фото: youtube.com/ Iron Sky
Фото: youtube.com/ Iron Sky

Дональд Трамп обсуждает выход продолжения "Железного неба" в новом тизере сиквела.

Фото: kinopoisk.ru
"Мстителей" позвали провести "Оскар" вместо оскандалившегося комика

В свежем тизере, опубликованном на YouTube-канале создателей конспирологически-космологической сатиры "Железное небо: Грядущая раса" американский президент Дональд Трамп получает целый ряд фотографий причастным к рептилоидам личностей, включая фюрера в исполнении Удо Кира на фотографии, обыгрывающей картину "Тайная вечеря". Внезапно, к своему огорчению, он узнает, что по какой-то причине среди всех этих личностей нет его самого.

Ролик является частью вирусной промокампании, в которой ранее, среди прочих, уже появлялись Иисус Христос и Владимир Путин.

Также стоит отметить, что прием, шуточно отсылающий к фильму "Бункер", который мы видим в новом ролике, уже был использован в оригинальном фильме 2012 года.

Нелюбовь создателей фильма к Трампу известна давно - так, ранее в своем Twitter-аккаунте они опубликовали пародийный ролик актера Тома Грина, в котором он изображал американского лидера.

Сюжет продолжения следующий. Прошло двадцать лет после атаки затаившихся на Луне остатков различных радикальных движений, включая фанатов Стива Джобса.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел тизер мобильной игры по сериалу "Во все тяжкие"

Земля почти уничтожена ядерными конфликтами, однако под пустошами таится загадочное оружие, способное окончательно уничтожить все, включая пробудившиеся древние рептильные формы жизни и фюрера на дисциплинированном тираннозавре.

В основе сценария лежат иронично представленные идеи книги Эдварда Бульвера-Литтона, теория плоской Земли и эзотерический нацизм.

За саундтрек вновь отвечает непотопляемый словенский авангардно-тоталитарный индустриальный ансамбль Laibach. Голос вокалиста группы Милана Фраса можно услышать в новом видео: он предлагает "сделать Землю снова великой".

Ранее мы писали, что уже началась работа над третьей частью франшизы - уже даже был представлен трейлер.

Также продюсеры "Железного неба" трудятся над первым swissplotation-фильмом "Безумная Хэйди", деньги на который планируется собирать всем миром.

Премьера фильма намечена на 16 января 2019 год.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

СМИ: Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный избил жену 11.01.2019
Актриса Ольга Красько рассказала о ребенке от Джаника Файзиева 11.01.2019
Актер Станислав Садальский госпитализирован и прооперирован в Москве 11.01.2019
Юрий Лоза обозвал Сергея Шнурова балбесом 11.01.2019
⧣ США
Фото: youtube.com
Трейлер: "Бархатная бензопила" - арт-хоррор от создателя "Стрингера" 11.01.2019
Леди Гага отреклась от обвиненного в педофилии Ар Келли 10.01.2019
Появился первый кадр с Джудом Лоу в продолжении "Молодого Папы" 10.01.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Видео: Бри Ларсон опять бьет старушку в трейлере "Капитана Марвел" 10.01.2019
Появились постер и трейлер апокалиптической экофантастики "Ио" 10.01.2019
Вышел трейлер комедийно-фантастического сериала автора "Прочь" 10.01.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Сергей Лукьяненко решил покончить с "Дозорами" 10.01.2019
Вышел трейлер многосерийной черной комедии "Матрешка" 10.01.2019
Студия отказалась от кроссовера "Людей в черном" и "Мачо и ботана" 09.01.2019