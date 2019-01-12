Видео: "Трамп" расстроен, что не попал в продолжение "Железного неба"

Дональд Трамп обсуждает выход продолжения "Железного неба" в новом тизере сиквела.

В свежем тизере, опубликованном на YouTube-канале создателей конспирологически-космологической сатиры "Железное небо: Грядущая раса" американский президент Дональд Трамп получает целый ряд фотографий причастным к рептилоидам личностей, включая фюрера в исполнении Удо Кира на фотографии, обыгрывающей картину "Тайная вечеря". Внезапно, к своему огорчению, он узнает, что по какой-то причине среди всех этих личностей нет его самого.

Ролик является частью вирусной промокампании, в которой ранее, среди прочих, уже появлялись Иисус Христос и Владимир Путин.

Также стоит отметить, что прием, шуточно отсылающий к фильму "Бункер", который мы видим в новом ролике, уже был использован в оригинальном фильме 2012 года.

Нелюбовь создателей фильма к Трампу известна давно - так, ранее в своем Twitter-аккаунте они опубликовали пародийный ролик актера Тома Грина, в котором он изображал американского лидера.

Tom Green does Do The Donald Trump :) Amazing, really great one @tomgreenlive https://t.co/hxLQVt6Np2 — Iron Sky (@ironskyfilm) 18 июля 2016 г.

Сюжет продолжения следующий. Прошло двадцать лет после атаки затаившихся на Луне остатков различных радикальных движений, включая фанатов Стива Джобса.

Земля почти уничтожена ядерными конфликтами, однако под пустошами таится загадочное оружие, способное окончательно уничтожить все, включая пробудившиеся древние рептильные формы жизни и фюрера на дисциплинированном тираннозавре.

В основе сценария лежат иронично представленные идеи книги Эдварда Бульвера-Литтона, теория плоской Земли и эзотерический нацизм.

За саундтрек вновь отвечает непотопляемый словенский авангардно-тоталитарный индустриальный ансамбль Laibach. Голос вокалиста группы Милана Фраса можно услышать в новом видео: он предлагает "сделать Землю снова великой".

Ранее мы писали, что уже началась работа над третьей частью франшизы - уже даже был представлен трейлер.

Также продюсеры "Железного неба" трудятся над первым swissplotation-фильмом "Безумная Хэйди", деньги на который планируется собирать всем миром.

Премьера фильма намечена на 16 января 2019 год.