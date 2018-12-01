Завершена работа над долгожданным сиквелом "Железного неба"

Свершилось! Работа над долгостроем под названием "Железное небо: Грядущая раса" закончена. Уведомление об этом появилось на официальной странице Iron Sky в Facebook.

"Со вздохом облегчения сообщаем вам, что фильм "Железное небо: Грядущая раса" готов! Огромное спасибо всем!" - говорится в сообщении.

К этому событию приурочили публикацию нового постера.

Напомним, продолжение фантастической комедии о Лунном рейхе "Железное небо" должно было выйти еще в 2016 году, однако впоследствии премьера неоднократно переносилась. Между тем уже вышел трейлер третьей части, сведения о работе над которой подтвердили музыканты Laibach, которые создали саундтрек к первым двум картинам.

О дате премьеры "Железного неба 2" станет известно позже, но, судя по всему, речь идет о 2019-м годе.