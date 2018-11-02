Вышел яркий новый трейлер продолжения "Железного неба"

Лунные нацисты и лучезарные сектанты - в новом трейлере политической космо-антиутопии "Железное небо: Грядущая раса".

Сиквел, в котором демонстрируется ряд важных исторических фигур в художественном обрамлении, является прямым продолжением истории оригинального фильма.

Прошло двадцать лет после атаки затаившихся на Луне остатков различных радикальных движений, включая фанатов Стива Джобса. Земля почти уничтожена ядерными конфликтами, однако под пустошами таится загадочное оружие, способное окончательно уничтожить все, включая пробудившиеся древние рептильные формы жизни и фюрера на дисциплинированном тираннозавре.

Последний, к слову, даже устраивает на своем скакуне неполиткорректное соревнование с женщиной.

В основе сценария лежат иронично представленные идеи книги Эдварда Бульвера-Литтона, теория плоской Земли и эзотерический нацизм.

Помимо всего прочего, ранее создатели картины подготовили и выпустили игру Iron Sky, созданную в духе галактической иронии оригинального фильма.

За саундтрек вновь отвечает непотопляемый словенский авангардно-тоталитарный индустриальный ансамбль Laibach.

Ранее мы писали, что уже началась работа над третьей частью франшизы - уже даже был представлен трейлер.

Также продюсеры "Железного неба" трудятся над первым swissplotation "Безумная Мэйди", деньги на который планируется собирать всем миром.

Премьера фильма намечена на 16 января 2019 год.