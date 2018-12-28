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Видео: рептилоиды Джобс и Гитлер - в трейлере "Железного неба 2"

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    28.12.2018, 11:00
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Iron Sky Фото: youtube.com/ Iron Sky
Фото: youtube.com/ Iron Sky

Ядерный армагеддон от Сары Пейлин, трэш-нацизм и гонки на трицератопсе - в трейлере фильма "Железное небо: Грядущая раса".

Сиквел, в котором демонстрируется ряд важных исторических фигур в художественном обрамлении, является прямым продолжением истории оригинального фильма.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер норвежского блокбастера "Разлом"

Прошло двадцать лет после атаки затаившихся на Луне остатков различных радикальных движений, включая фанатов Стива Джобса (который тоже появляется в трейлере).

Земля почти уничтожена ядерными конфликтами, однако под пустошами таится загадочное оружие, способное окончательно уничтожить все, включая пробудившиеся древние рептильные формы жизни и фюрера на дисциплинированном тираннозавре.

В основе сценария лежат иронично представленные идеи книги Эдварда Бульвера-Литтона, теория плоской Земли и эзотерический нацизм.

За саундтрек вновь отвечает непотопляемый словенский авангардно-тоталитарный индустриальный ансамбль Laibach.

Ранее мы писали, что уже началась работа над третьей частью франшизы - уже даже был представлен трейлер.

Также продюсеры "Железного неба" трудятся над первым swissplotation-фильмом "Безумная Хэйди", деньги на который планируется собирать всем миром.

Премьера фильма намечена на 16 января 2019 год.

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