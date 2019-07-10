За создание помех медикам смогут посадить на четыре года

Законопроекты были инициированы депутатами Госдумы, в разработке также принимала участие министр здравоохранения Вероника Скворцова. Вопрос о необходимости таких изменений встал после нескольких резонансных и трагических случаев, напомнил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Один из таких инцидентов, к сожалению, привел к гибели человека, находящегося в машине скорой помощи, которую отказался пропустить лихач на дороге.

Первое чтение законопроект прошел около двух лет назад. Ускорить принятие закона депутатов попросил президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль. Усиление ответственности защитит как медиков, так и пациентов, заявил известный врач. "А в ситуациях с непропуском "скорых" на дорогах и во дворах, когда спасение жизни иногда зависит от нескольких минут, наказание должно быть реально строгим и неотвратимым", - подчеркнул Рошаль.

При подготовке ко второму чтению законопроект прошел всестороннее обсуждение с медицинским сообществом, экспертами. В итоге удалось выйти на проработанное решение, которое позволит защитить пациентов и медицинский персонал скорой помощи, считает Володин.

"Не пропустил скорую, и в результате погиб человек - лишишься свободы на срок до четырех лет. Это должно защитить людей, нуждающихся в срочно медицинской помощи", - резюмировал спикер, отметив, что ответственность будет дифференцированной.

Самое суровое наказание в поправках в Уголовный кодекс предусмотрено в случае смерти пациента. Гражданин, виновный в создании помех медикам, получит до четырех лет лишения свободы. Если же больному в результате был причинен тяжкий вред здоровью, то лишить свободы смогут на срок до двух лет. При этом суд может назначить и более мягкое наказание - в зависимости от обстоятельств инцидента: штраф до 80 тысяч рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев.

Если пациент не пострадал, будет предусмотрено административное наказание за воспрепятствование деятельности медработника. Штраф составит от четырех до пяти тысяч рублей.

Одновременно поднимается штраф за непропуск любых машин спецслужб, если у них есть мигалка синего цвета и спецраскраска на бортах. Кроме скорой помощи, это, например, патрульные машины полиции. Штраф устанавливается от трех до пяти тысяч рублей, либо может грозить лишение прав до одного года. Сейчас действует штраф в размере 500 рублей, либо лишение прав до трех месяцев.

Кроме этого, УК дополняется нормой о наказании за вред или угрозы самим медикам. Умышленное причинение легкого вреда здоровью гражданам в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнением общественного долга может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью таких лиц будет караться лишением свободы уже на срок до пяти лет.

Ко второму чтению депутаты скорректировали меры ответственности, а также решили оставить открытым перечень действий, которые могут быть оценены как воспрепятствование работе врачей. Это сделано потому, что самые разные помехи могут быть оценены судом как препятствие для выполнения профессионального долга, - все возможные варианты в законе описать сложно.

Основной инициатор зампред Госдумы Ирина Яровая заявила, что "любой, кто создает преграды, должен понимать, что это противоправное действие, за него будет наступать ответственность". Как отметила депутат, защита профессии врача сопряжена, прежде всего, с той особой миссией, которую он выполняет. И возможность быстрого доступа к пациенту и квалифицированного оказания медицинской помощи - это те главные ценности, которые защищает новый закон. "Неотвратимым должно быть наказание для тех, кто считает для себя возможным пренебрегать ценностью жизни другого человека и ценностью безопасности и жизни врача", - подчеркнула Яровая.