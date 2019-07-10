Зеленский превратил Чернобыль в открытую зону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о превращении Чернобыльской зоны отчуждения в одну из точек экономического роста страны. Как пишет strana.ua, он намерен пресечь коррупцию, развившуюся вокруг этой территории, и привлечь к ней внимание туристов, сняв запрет на фото- и видеосъемку.

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины", - заявил Зеленский во время посещения Чернобыльской атомной электростанции, где прошла церемония передачи нового безопасного конфайнмента, возведенного над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком ЧАЭС. По его словам, превращение Чернобыля в открытую зону позволит ликвидировать огромные очереди на КПП, лишит коррупционеров возможности брать взятки за посещение зоны, пресечет нелегальный вывоз металлолома и использование природных ресурсов. "Все это мы скоро прекратим, превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим", - подчеркнул Зеленский.

"До сих пор Чернобыль был негативной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Мы должны превратить нашу проблему в наше преимущество", - добавил президент. По его словам, Чернобыльская зона - уникальное место на планете, где природа восстанавливается после мировой техногенной катастрофы. "Мы должны показать это место миру: ученым, экологам, историкам, туристам", - заявил Зеленский.

Напомним, 26 апреля 1986 года на ЧАЭС взорвался четвертый энергоблок. После аварии над ним был построен саркофаг, чтобы сдержать радиацию.

Из 30-километровой зоны были эвакуированы более 100 тысяч человек. Попасть в нее до сегодняшнего дня можно было только через единственный КПП. Зона пользуется популярностью у туристов из Великобритании, Германии, Польши, США. В прошлом году ее посетили 70 тысяч человек.