Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком, и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где походило совещание по вопросам развития Киевской области. Как пишет strana.ua, обстановка накалилась во время обсуждения ситуации с Бориспольской центральной районной больницей.

По словам Зеленского, местные власти и руководство учреждения должны были договориться между собой и решить существующие проблемы. На это Годунок заметил, что реальное положение дел представители районной администрации никогда не раскроют, так как незаконно перевели больницу из городского в собственное подчинение.

Украинскому президенту не понравилось, что это замечание было сделано из зала. "Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста… На английском - exit. Идите", - заявил Зеленский. При этом глава государства зачитал найденную при помощи телефона в интернете информацию о Годунке. По его словам, тот был ранее судим по статье 142 УК (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений). Как отмечают украинские СМИ, именно этот факт вызвал столь негативную реакцию Зеленского.

А когда секретарь горсовета напомнил о предвыборном ролике, в котором тогда еще будущий глава государства называл всех украинцев президентами, Зеленский возразил, что у президента не может быть криминальной истории. "Не люблю бандитов", - подчеркнул он.

Интересно, что большая часть перепалки продолжалась, пока Годунок продвигался к выходу. В конце концов, его за руки вывели из зала.