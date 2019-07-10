Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Новости

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей 15:58
На астраханских реках массово погибла рыба 15:55
На Кубани отца и сына убило током при погрузке сена 15:52
Названа дата российской премьеры и выпущен трейлер сериала о дворецком Бэтмена 15:44
Путин призвал ускорить темпы экономического роста 15:42
Под Тулой задержали поджигателя машин 15:40
Футболист "Краснодара" Классон перенес операцию и выбыл на долгий срок 15:38
Райан Рейнольдс сыграет в одном из самых дорогих фильмов Netflix 15:38
Во Франции судят саудовскую принцессу за издевательство над сантехником 15:35
Задержан муж башкирской кассирши, укравшей 20 млн рублей из банка 15:33
Путин встретится с президентами Боливии и Киргизии 15:30
В Петербурге Infinity сбил мужчину, помогавшего завести машину 15:27
Учебный корабль "Перекоп" ушел из Балтийска к Севморпути 15:26
В уральский проект "Умный город" вложатся банки 15:20
В Красноярске участились случаи отравления беременных арбузами 15:18
Пассажиры экстренно севшего в Калуге рейса поедут в Москву на автобусах 15:18
Жители Норильска подверглись нашествию крыс 15:18
Названа дата премьеры спин-оффа "Большого Лебовски" 15:17
Врач рассказал, как избавиться от головной боли без лекарств 15:13
Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье 15:12
В Нижегородской области за ночь сгорели два автомобиля 15:12
В Перми ураган повалил десятки деревьев и повредил автомобили 15:10
Жириновский предложил изменить закон о декларациях о доходов депутатов 15:06
В Калуге экстренно сел самолет с упавшим в обморок пилотом 14:59
В Омске нашли тело маршрутчика с огнестрельным ранением 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 14:54
Рубрика: В мире

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком, и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где походило совещание по вопросам развития Киевской области. Как пишет strana.ua, обстановка накалилась во время обсуждения ситуации с Бориспольской центральной районной больницей.

Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Украина не допустит к Евровидению детей, выступавших в России

По словам Зеленского, местные власти и руководство учреждения должны были договориться между собой и решить существующие проблемы. На это Годунок заметил, что реальное положение дел представители районной администрации никогда не раскроют, так как незаконно перевели больницу из городского в собственное подчинение.

Украинскому президенту не понравилось, что это замечание было сделано из зала. "Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста… На английском - exit. Идите", - заявил Зеленский. При этом глава государства зачитал найденную при помощи телефона в интернете информацию о Годунке. По его словам, тот был ранее судим по статье 142 УК (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений). Как отмечают украинские СМИ, именно этот факт вызвал столь негативную реакцию Зеленского.

А когда секретарь горсовета напомнил о предвыборном ролике, в котором тогда еще будущий глава государства называл всех украинцев президентами, Зеленский возразил, что у президента не может быть криминальной истории. "Не люблю бандитов", - подчеркнул он.

Интересно, что большая часть перепалки продолжалась, пока Годунок продвигался к выходу. В конце концов, его за руки вывели из зала.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье
Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
Британский посол в США подал в отставку после дипскандала
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
В Иркутской области паводок унес жизни 25 человек