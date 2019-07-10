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10.07.2019 15:06
Рубрика: Власть

Жириновский предложил изменить закон о декларациях о доходов депутатов

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла закон об альтернативных мерах ответственности за ошибки в декларации муниципальных депутатов. В ходе рассмотрения этого вопроса лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил против публикации деклараций о доходах и имуществе парламентариев.

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Глава ЛДПР предложил "отменить вообще все декларации и восстановить полную неприкосновенность депутатов по всем позициям, также и в отношении информации об их имуществе, счетах и так далее". "И установить в полном объеме банковскую тайну", - добавил он.

Политик пояснил, что действующее законодательство стимулирует выводить деньги и имущество за рубеж или прятать их на территории РФ "под чужими именами". "Мы только даем повод прятать свои доходы, выводить деньги за границу", - заявил парламентарий.

Жириновский обещал внесение поправок от ЛДПР о том, чтобы восстановить в полном объеме неприкосновенность и "убрать все декларации". По его мнению, инструмент мандата из-за деклараций обычно используется в политических целях. Он вспомнил случай с двухкомнатной квартирой, которую политик передарил "кому-то из активистов". "Прошло несколько лет, я вообще не помню, где эта квартира, а меня чуть не сняли с выборов президента, - возмутился Жириновский. - Что это такое, я ее украл, что ли? Нам подарил человек, я ее в глаза не видел, тут же отдал активисту бесквартирному, бездомному, а нас лишают права участия в выборах, это недопустимо".

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По мнению лидера ЛДПР, публичные декларации чиновников за все время не дали положительного эффекта в борьбе с коррупцией. Более того, он уверен, что введение этой отчетности не снизило количество коррупционных дел, а увеличило. "Мы этим только наводим криминал на людей, чтобы они занимались рэкетом, вымогательством. Не надо идти по пути Запада во всем, без деклараций мы сохраним больше денег в стране", - заключил лидер ЛДПР.

Суть самого закона, в ходе рассмотрения которого выступил политик, заключается во введении альтернативных мер ответственности для депутатов органов местного самоуправления за представление неполных или неточных сведений о своих доходах и расходах.

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