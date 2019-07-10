Злоумышленники повредили самый крупный нефтепровод Перу

Неизвестные повредили Северо-перуанский нефтепровод, который является самым крупным в стране.
Власти заявили, что из-за "преступных действий" злоумышленников в районе реки Ниева произошел розлив "черного золота". О каком объеме идет речь, РИА Новости не сообщает.
Сейчас специалисты устраняют аварию и очищают от нефти загрязненную территорию. Прокачка сырья по трубопроводу приостановлена.
Ранее один из участков нефтеветки был захвачен местными жителями, выступающими против деятельности Petroperu. Компания обратилась в правоохранительные органы.