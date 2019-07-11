Считалось, каждый ребенок должен переболеть корью. И хотя нередко болезнь уносила жизнь ребенка, она воспринималась почти как норма. Десятилетиями в мире велись поиски средства против этой инфекции, которая, казалось, возникала чуть ли не сама по себе. Скученность населения, низкое развитие службы здоровья, отсутствие методов профилактики, диагностики, лечения. Наконец, в 1954 году был открыт возбудитель болезни: вирус кори. Можно кричать ура! Хотелось бы! Но… корь к тому времени перестала быть болезнью детей. Стала с не меньшей активностью поражать взрослых. Потому-то наш разговор сегодня именно о кори, которая в некоторых странах приобретает характер эпидемии. А в нашей, да, пожалуй, не только в нашей, стране о ней больше всех знает инфекционист академик РАН Виктор Малеев, советник директора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе.

Виктор Васильевич! Почему так распоясалась корь? Сама в детстве ею переболела. В семье это было воспринято как данность, некая обязаловка. Никаких вакцин против нее в тот период не было. Помню, что бредила из-за высокой температуры, мучила сыпь по всему телу. А после выздоровления рыдала: все мои любимые игрушки и книжки были брошены в печь, чтобы никто не заразился…

Виктор Малеев: Типичная картина тех лет. Только после создания вакцины против кори она превратилась в инфекцию, которой можно управлять. Академик Анатолий Александрович Смородинцев впервые в СССР разработал отечественную вакцину против кори. Началась массовая вакцинация населения. В мире количество больных корью настолько уменьшилось, что Всемирная организация здравоохранения запланировала победу над этой инфекцией в 2020 году.

Почему не победили? Почему, по данным той же ВОЗ, в 2017 году корь унесла 10 тысяч жизней?

Виктор Малеев: Чтобы остановить корь, уровень вакцинации населения должен превышать 95 процентов. Попробуйте найти страну с таким уровнем сознания людей, с такой медицинской грамотностью и заботой о собственном здоровье. Более того, во многих регионах мира отсутствует производство вакцин, сложно организовать прививочную кампанию из-за миграции населения, войн, бедности, малой доступности медицинской помощи и так далее. Особенно нас, инфекционистов, тревожит поднимающая голову во всем мире антипрививочная кампания. В некоторых случаях она обусловлена религиозными предрассудками, медицинской безграмотностью, слухами, которыми полны интернет, социальные сети. А еще публикации всевозможных страшилок, что от прививки можно и умереть.

В 2018 году в Европе корь зарегистрирована в 47 из 53 стран, на Украине уже заболело более 110 тысяч человек, 39 спасти не удалось

Прививки стопроцентно избавляют от кори?

Виктор Малеев: Несомненно! Людей пугают незначительные послевакциональные местные реакции. Хотя доказано, что это свойственно всем парентеральным вакцинам.

А заставить провести вакцинацию нельзя?

Виктор Малеев: Попытки принудительной вакцинации не оправдали себя. Нельзя человека заставить сделать укол против его воли. Необходима огромная разъяснительная работа, санитарное просвещение.

Виктор Малеев: Корь перестала быть болезнью детей и поражает взрослых. Фото: Константин Завражин/РГ

А от кори сегодня умирают? Или переболел, и все? Никаких последствий?

Виктор Малеев: Только в Европе с 2018 года и по сей день умерли от кори 90 человек. В том числе на Украине 39. Эта страна в последние 5-6 лет прекратила вакцинацию против кори, и сейчас она лидирует в Европе по заболеваемости ею. С 2018 года на Украине уже заболело более 110 тысяч человек. Кроме того, корь страшна своими осложнениями. Особенно для людей с пониженным иммунитетом, страдающих хроническими болезнями. Ее последствия могут быть самыми тяжелыми. Чаще всего это ларингит, отиты, пневмонии. А нередко - особенно у взрослых - поражение центральной нервной системы вплоть до энцефалитов. В 2018 году в Европе корь зарегистрирована в 47 из 53 стран. Весной этого года эпидемия охватила США. Хотя в последние годы у них регистрировались лишь отдельные случаи.

Почему корь, всегда считавшаяся детской болезнью, поражает теперь и взрослых? И, судя по статистке, даже чаще, чем детей?

Виктор Малеев: Раньше среди детей заболеваемость была настолько высокой, что практически каждый человек переболевал этой инфекцией в детстве. Сейчас благодаря вакцинации детская заболеваемость значительно уменьшилась. Многие в детстве не болеют корью. И она их настигает во взрослом возрасте при контакте с больными и отсутствии вакцинации. И, конечно, население стареет, а с возрастом иммунитет падает, и потому сейчас актуальна разработка программы дополнительной вакцинации людей пожилого и преклонного возраста.

А вакцины хватит на такую программу?

Виктор Малеев: Думаю, дело не в количестве вакцины, а в нашем отношении к собственному здоровью. И умении регионов организовать прививочные кампании. Из-за низкой организации вакцинации во Владимирской, Калужской, Оренбургской областях, Чеченской Республике там растет заболеваемость корью. Причем страдают от инфекции не только один-два человека, а формируются эпидемические очаги кори.

Корь заразна?

Виктор Малеев: Очень. Распространение инфекции происходит в шесть раз быстрее, чем при гриппе. Недаром корь иногда именуют летучей болезнью.

Но если человек переболел корью в детстве или во взрослом возрасте, она ему по-прежнему грозит?

Виктор Малеев: Однажды переболев корью, человек гарантирован на всю жизнь от этой заразы. Но поствакцинальный иммунитет не является пожизненной гарантией. Поэтому мы рекомендуем во взрослом возрасте проверять состояние противокоревого иммунитета.

Куда обратиться моей любимой героине тете Маше из подъезда?

Виктор Малеев: Или в поликлинику по месту жительства, или в диагностический центр, если он по соседству. Надо туда идти без всякого направления. И попросить проверить наличие защиты от кори. Сейчас действуют соответствующие приказы, постановления Роспотребнадзора, минздрава по борьбе с корью, обязательные для исполнения во всех медицинских учреждениях.

Если все же настигла инфекция, где лечиться? Дома, в стационаре, в инфекционной больнице?

Виктор Малеев: Надо прежде всего обратиться за медицинской помощью. Потому как не всегда можно поставить этот диагноз на ранних стадиях болезни. Не все молодые врачи сталкивались с этой инфекцией. Квалифицированный врач определит, где лучше лечиться: на дому, если есть условия и хорошая изоляция, или в инфекционном стационаре.

Справка "РГ"

Корь начинается с катаральных проявлений: кашель, насморк, конъюнктивит, слезоточивость, повышение температуры, светобоязнь. Затем начинаются высыпания на теле.