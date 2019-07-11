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11.07.2019 13:36
Рубрика: Культура

Анна Матвеева: Когда я писала роман "Есть!", то честно готовила все блюда

Текст: Ольга Кошкина
Конкурс гастрономического рассказа "Есть!" запустили на портале ГодЛитературы.РФ. Работы участников на кулинарную тему будут приниматься до 1 сентября. Председателем жюри конкурса стала Анна Матвеева - писатель, дважды финалист "Большой книги" и автор одноименного романа. Мы поговорили с писательницей не только о ее литературной кухне, но и о том, какое место еда и все, что с ней связано, занимает в обычной жизни.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Анна, ваш роман "Есть!" рассказывает о соперничестве двух телеведущих, одержимых поиском новых кулинарных рецептов. Почему вас увлек такой сюжет?

Фото: Александр Кузнецов
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Анна Матвеева: В литературном мире, как мне кажется, периодически возникает спонтанная мода на некоторые темы - конечно же, их никто официально не объявляет, просто вдруг совершенно разные авторы практически одновременно начинают писать, к примеру, о религиозных сектах. Или - об изобразительном искусстве. О русской революции. О 1990-х. Или (тренд сегодняшнего дня) - о дневниках. Идеи действительно носятся в воздухе… Я хорошо чувствую новые веяния, но не всегда успеваю на них откликнуться: работаю медленно, подаю на стол первое блюдо, когда все уже доедают десерт. Лет десять назад кулинарная тема была на самом пике, вот и я решила рассказать историю двух амбициозных "королев кухни". В тот момент мне это было очень интересно! К сожалению, работа заняла куда больше времени, чем я предполагала вначале, и роман вышел уже после того, как интерес к кулинарии (общий и мой собственный) несколько угас. Тем не менее, у этой книги немало поклонников, которые даже умудряются по ней готовить - хотя собственно рецептов, в чистом виде, там все-таки нет. В прошлом году вышло второе издание "Есть!" в Редакции Елены Шубиной, в новой авторской редакции.

Так все-таки о чем эта книга в первую очередь? О еде?

Анна Матвеева: Ну, еды там хватает, читать на ночь категорически не рекомендуется! И все-таки, прежде всего, эта история - о призвании и о тоске по этому призванию, а еще - об умении прощать тех, кто вас обидел.

Персонажи романа - и главные, и второстепенные - наперебой готовят вкуснейшие блюда. А вы сами хороший кулинар?

Анна Матвеева: Я, скорее, любитель, многие мои знакомые готовят значительно лучше, но я тоже кое-что умею. Мой конек - простые в исполнении блюда, на приготовление которых уходит не больше часа. Когда я писала роман "Есть!", то честно готовила практически все описываемые там блюда - за исключением чипсов из куриной кожи. Что-то получалось лучше, что-то хуже... Случались и явные фиаско - мои взрослые дети до сих пор с содроганием вспоминают картофельное пюре "Фиалка", которым я пыталась их накормить. Но вообще, семье нравился тот период кулинарных экспериментов - за три года работы над романом я приготовила множество разных блюд, и кое-какие рецепты получили официальную прописку в нашем семейном меню: фасолевый суп, паннакотта, крученый шашлык из индейки, салат "Южный Крест" из папайи с авокадо и мятой и так далее. Я, кстати сказать, больше люблю готовить десерты, чем основные блюда - хотя сама сладкого практически не ем. И вообще, мои пристрастия в еде невероятно скучны - могу изо дня в день есть одно и то же, особенно если по кухне дежурила моя мама, недосягаемый гастрономический идеал. Второй кулинарный гений в моей жизни - племянница Ксения, у нас с ней совсем небольшая разница в возрасте, и так получилось, что именно у Ксюши я училась азам кухонного творчества.

Фото: iStock
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Вы соблюдаете режим питания?

Анна Матвеева: Это не режим в строгом виде, скорее привычка, заложенная в далекие годы юности. Я всегда готовлю себе очень сытный завтрак (когда это происходит в ресторане отеля, другие постояльцы на меня смотрят с ужасом), зато в течение дня ем очень мало, а вечером мне достаточно кефира и яблока. Вот яблоки, кстати, очень люблю! Но только свежие и не липкие. Найти такие в наше время - целая история.

Какую из мировых кухонь вы считаете самой лучшей?

Анна Матвеева: Бельгийскую. Хотя отдельные любимые блюда у меня есть в каждой национальной кухне: люблю утку по-пекински (вообще люблю утку!), бургундских улиток (к сожалению, мне недавно рассказали, как их готовят к убиению - и я теперь не уверена, что люблю улиток по-прежнему), американских жареных устриц, голландскую свежую селедку, латвийский чесночный хлеб и даже фиш-энд-чипс.

А есть блюда, которые вы не любите и не станете есть ни при каких условиях?

Анна Матвеева: Борщ и чернила каракатицы. Еще для меня очень важно, кто готовил. Если угощает неприятный мне человек (всякое бывает!), качество уходит на второй план, мне не вкусно по определению. И на рынках всегда покупаю фрукты-овощи-грибы только у тех, кто вызывает симпатию, нравится "чисто по-человечески".

Хотелось ли вам когда-нибудь написать книгу рецептов?

Анна Матвеева: И раньше хотелось, и сейчас хочется, тем более, что силы для этого пока еще есть. Я ее вижу не просто сборником рецептов, а циклом историй о людях, которые научили меня готовить то или иное блюдо. Даже иллюстратора для этой книжки уже нашла, теперь еще бы свободным временем разжиться!

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О сходстве литературного и кулинарного творчества размышляет одна из героинь вашего романа, в прошлом - не слишком успешный писатель. Вы тоже думаете, что книгу можно сравнить с жареной уткой?

Анна Матвеева: Отнюдь. На кухне все-таки важно строгое следование рецепту, тогда как в литературном творчестве самые лучшие произведения рождаются в том случае, если автор отступает от проверенного предшественниками метода.

Вас, как читателя, не раздражает, когда автор уделяет особое внимание тому, что и как едят его персонажи, даже если это не имеет отношения к сюжету?

Анна Матвеева: Все, как обычно, зависит от автора! Например, я очень люблю детективы шотландского писателя Иэна Рэнкина, которые многие находят невероятно унылыми. Детектив Джон Ребус, сквозной персонаж книг Рэнкина, проводит довольно много времени в барах Эдинбурга, тому, что и где он пьет и ест, отдано немало страниц. Так вот, в данном случае и персонажу, и романам это только на пользу - гастрономические и топонимические подробности создают нужную атмосферу, фон действия. Приведу обратный пример, правда, не из литературы, а из кинематографа: когда я давным-давно была с кем-то из своих сыновей, на тот момент маленьких, на премьере фильма "Люди Икс", то получила следующий отзыв: "Фильм довольно интересный, но меня смущает, почему они за все это время ни разу не поели?"

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Поделитесь, пожалуйста, рецептом своего коронного летнего блюда.

Анна Матвеева: Поделюсь. Это пирог с ревенем, который, впрочем, можно готовить и зимой, но тогда вместо ревеня нужно взять кислые яблоки, почистить их и натереть на крупной терке.

Вам понадобится: 3 яйца, 1 и 3/4 стакана сахара, ванильный сахар, 200 г размягченного сливочного масла (и еще немного для смазывания формы), разрыхлитель, ревень (5-6 крупных очищенных стеблей), соль на кончике ножа, 2 стакана просеянной муки высшего сорта.

Отделите белки от желтков. Посуду с белками поставьте в холодильник, желтки разотрите с 3/4 стакана сахара и солью, добавьте размягченное масло. Постепенно всыпьте 2 стакана муки с 1 чайной ложкой разрыхлителя, тщательно перемешайте. Тесто получится довольно густым и липким - это нормально. Третью часть теста уберите в морозилку минут на 10-15, а оставшееся надо выложить в прямоугольную (лучше керамическую) форму, смазанную маслом, плотно прижимая к бортикам. В получившуюся основу покидайте порезанный небольшими кусочками ревень, посыпьте ванильным сахаром. Достаньте белки из холодильника, взбейте их миксером с 1 стаканом сахара в крепкую пену, полейте этой пеной основу с ревенем. Теперь достаньте из морозилки оставшееся тесто, натрите его на крупной терке и посыпьте сверху пирог, так чтобы белковая пена едва просвечивала. Разогрейте духовку до 200 градусов, выпекайте примерно 30 минут. Готовому пирогу нужно дать минут двадцать "отдохнуть", прежде чем идти к нему с ножом. Приятного аппетита!

Культура Литература
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