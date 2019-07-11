Беларусь станет почетным гостем Международной книжной ярмарки на ВДНХ

В этом году на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке, которая является событием не только для отечественных, но и иностранных книголюбов, Республика Беларусь станет почетным гостем. Об этом сообщает Министерство информации республики.

Книжная ярмарка по традиции пройдет в начале осени - с 4 по 8 сентября в 75 павильоне ВДНХ. В рамках ярмарки на стенде "Книги Республики Беларусь" не только представят различные белорусские издания, но и проведут презентации издательских проектов, которые посвящены важным датам в истории страны - Году малой родины в Республике Беларусь, 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и совместных проектов писателей Беларуси и России. А встречи с авторами, семинары и круглые столы пройдут по всей Москве.

Делегация из Беларуси примет участие в церемонии награждения лауреатов Международного конкурса "Искусство книги". Он считается главным смотром книгоиздателей и полиграфов стран СНГ. Отмечается, что белорусские издания получили 20 дипломов во всех представленных номинациях, среди которых и "Гран-при" конкурса. В прошлом году белорусское издание - 101 перевод стихотворения Янки Купалы "А кто там идет: на языках мира" - также получило высшую награду.

Кроме того, ожидается, что в рамках книжной ярмарки и Государственной программы "Культура Беларуси", которая направлена на сохранение исторической памяти самобытного народа, комплект белорусских издателей передадут Федеральной национально-культурной автономии "Белорусы России".