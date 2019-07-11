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Рубрика: Спорт

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CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 151(7909)
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера Виталия Мутко на пожизненное отстранение от Олимпийских игр в любом качестве.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Поздняков: Позиция МОК - российская команда примет участие в Играх в Токио

Наказание в адрес Мутко было вынесено 5 декабря 2017 года на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК). Однако CAS посчитал, что решение МОК не имело законных оснований. Согласно олимпийской хартии пожизненное отстранение применяется только к спортсменам, официальным лицам, членам делегаций, судьям, членам жюри и другим лицам с олимпийский аккредитацией. Виталий Мутко ни одним из таковых не являлся.

МОК уже принял информацию к сведению. В заявлении пресс-службы организации, которое приводит ТАСС, подчеркивается, что речь идет о "санкционной власти МОК". При этом вердикт CAS "дает понять, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр".

Спорт Олимпийские игры Спортивные организации Спортивный арбитражный суд (CAS)
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