CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера Виталия Мутко на пожизненное отстранение от Олимпийских игр в любом качестве.

Наказание в адрес Мутко было вынесено 5 декабря 2017 года на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК). Однако CAS посчитал, что решение МОК не имело законных оснований. Согласно олимпийской хартии пожизненное отстранение применяется только к спортсменам, официальным лицам, членам делегаций, судьям, членам жюри и другим лицам с олимпийский аккредитацией. Виталий Мутко ни одним из таковых не являлся.

МОК уже принял информацию к сведению. В заявлении пресс-службы организации, которое приводит ТАСС, подчеркивается, что речь идет о "санкционной власти МОК". При этом вердикт CAS "дает понять, что МОК сохраняет за собой право принимать любое решение в отношении конкретных Олимпийских игр".