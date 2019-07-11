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11.07.2019 13:22
Рубрика: Спорт

CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад

Текст: Максим Домчев
Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

"Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение в отношении Мутко, вынесенное исполкомом Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года, аннулировано", - говорится в решении суда.

Фото: iStock
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"Я удовлетворен решением, которое принял CAS", - сказал Мутко по телефону РИА Новости.

Напомним, что решение о пожизненном отстранении было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года. Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида после расследования не обнаружила прямой вины Виталия Мутко в предполагаемых манипуляциях с допинг-пробами спортсменов из России на Олимпиаде в Сочи. Однако МОК все равно пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры.

Спустя три недели Виталий Мутко подал иск в CAS на решение МОК.

Спорт Олимпийские игры Правительство Вице-премьеры Спортивные организации Спортивный арбитражный суд (CAS)
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