CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

"Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение в отношении Мутко, вынесенное исполкомом Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года, аннулировано", - говорится в решении суда.

"Я удовлетворен решением, которое принял CAS", - сказал Мутко по телефону РИА Новости.

Напомним, что решение о пожизненном отстранении было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года. Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида после расследования не обнаружила прямой вины Виталия Мутко в предполагаемых манипуляциях с допинг-пробами спортсменов из России на Олимпиаде в Сочи. Однако МОК все равно пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры.

Спустя три недели Виталий Мутко подал иск в CAS на решение МОК.