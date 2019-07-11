ЦБ назвал размер внешнего долга России

Российский внешний долг вырос с начала года более чем на 6 процентов, следует из сообщения Банка России.

По оценке ЦБ, внешний долг РФ на 1 июля 2019 года составил 482,4 миллиарда долларов. С начала года показатель вырос на 27,7 миллиарда долларов (или на 6,1 процента), указал Банк России. Значимую роль в этом сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранных валютах, и увеличение задолженности по начисленным, но не выплаченным дивидендам, носящее сезонный характер, отмечается в комментарии ЦБ.

Внешним долгом считаются обязательства Российской Федерации в иностранной валюте. Чаще всего под внешним долгом подразумеваются долги всех российских резидентов - как коммерческих, так и государственных.