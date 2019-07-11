Над Чернобыльской АЭС появился самый крупный в мире саркофаг

Четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции полностью закрыли новым металлическим саркофагом "Арка". Подобных инженерных конструкций в мире не существует. Диаметр защитного купола составляет 108 метров, а общий вес сооружения - 36 тысяч тонн. Под ним может разместиться собор Парижской Богоматери.

Как сообщает Phys.org, стоимость создания саркофага составляет 1,5 миллиарда евро. Деньги были выделены специальным фондом, созданным Европейским банком реконструкции и развития.

"Новый купол должен будет пройти годичный экспериментальный период эксплуатации, прежде чем электростанция сможет получить лицензию регулирующих органов Украины и начать демонтаж нестабильных конструкций", - сообщает издание.

Напомним, что авария на АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Сразу после катастрофы началось строительство саркофага под названием "Укрытие", в котором участвовали специалисты из разных регионов Советского Союза. Строительство объекта продолжалось 206 дней и завершилось 30 ноября 1986 года.

Несущие балки А и Б, а также главную балку "Мамонт" пришлось укладывать на поврежденные взрывом конструкции и опоры, прочность которых не была достоверно установлена из-за крайне высоких уровней излучения. Из-за чего в саркофаге образовались трещины. Под действием влаги и температурных перепадов топливо и топливосодержащие массы внутри "Укрытия" разрушаются, формируя большое количество радиоактивной пыли с высоким содержанием трансурановых изотопов. В том числе плутония-239 с периодом полураспада 24 тысячи лет.