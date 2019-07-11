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11.07.2019 22:16
Рубрика: Спорт

Вышел из ринга

Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 151(7909)
Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг Денис Лебедев объявил о завершении карьеры.
За всю профессиональную карьеру Денис Лебедев одержал 32 победы и потерпел два поражения. Фото: РИА Новости За всю профессиональную карьеру Денис Лебедев одержал 32 победы и потерпел два поражения. Фото: РИА Новости
За всю профессиональную карьеру Денис Лебедев одержал 32 победы и потерпел два поражения. Фото: РИА Новости

- Пришло время расставаться с большим спортом, - написал россиянин на собственной странице в одной из социальных сетей. - Как настоящий мужчина, муж и отец, я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше внимания уделить родным людям. Но жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
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В начале мая Денис был восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии WBA, но спустя месяц он вновь был лишен его из-за отказа проводить бой против "регулярного" чемпиона организации Арсена Гуламиряна.

Профессиональную карьеру Лебедев начал в 2001 года. Уже в третьем поединке он стал чемпионом России в полутяжелом весе. Спустя три года Денис снова выиграл титул и ушел из бокса. Возвращение состоялось в 2008 году, а спустя два года он получил право на титульный бой, в котором при не самом объективном судействе победил немец Марко Хук.

В 2011 году Лебедеву покорился титул чемпиона мира, когда он по очкам уверенно победил Джеймса Тони. В 2016 году Денис завоевал титул чемпиона мира по версии IBF, но чуть позже он проиграл соотечественнику Мурату Гассиеву в объединительном бою. После этого Лебедев провел еще три боя. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года. Тогда россиянин одолел американца Майка Уилсона решением судей.

Всего в карьере Лебедев одержал 32 победы (23 нокаутом) и потерпел два поражения.

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