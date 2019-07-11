Эксперты МВД России и представители научного сообщества обсуждают проблему возможного введения для иностранных рабочих нового вида платежей. Речь идет о тех так называемых самозанятых иностранцах, которые трудятся по найму у физических лиц, выполняя работу по дому, по даче и т.п.

По мнению экспертов ведомства, цель законодательного проекта - сделать жизнь этих людей проще. Сейчас все без исключения иностранные работники обязаны на основании разрешения на временное проживание и вида на жительство ежегодно подтверждать наличие у них дохода и даже сам факт проживания в России.

Но, учитывая наши реалии, работающие на физических лиц не всегда могут предоставить правильно оформленные документы. Ведь отсутствие хотя бы одной бумажки с печатью или ошибка в справке может повлечь аннулирование разрешения на проживание или вида на жительство.

Такая ситуация, в свою очередь, создает благодатную почву для коррупции и сопутствующих преступлений.

Поэтому предлагается установить для постоянно и временно проживающих в России самозанятых иностранных граждан авансовые платежи по аналогии с платежами, которые платят обладатели патента. Уплата такого платежа и подоходного налога является подтверждением проживания в стране и наличия самого дохода. То есть становится понятно, что человек зарабатывает деньги на законных основаниях.

Но есть сомнения, которые и надо разрешить в обсуждении с экспертами. Главный вопрос - не сделать бы хуже, как это порой случается. Ведь может так получиться, что новый авансовый платеж вдруг окажется дополнительным, а не выборочным. И человек, заплативший за патент, будет вынужден платить еще и как самозанятый.

Итог такой дополнительной нагрузки понятен без научных прогнозов - даже законопослушные иностранные работники предпочтут уйти в тень и стать незаконными гастарбайтерами. Получится в точности наоборот: вместо того чтобы упрочить законность пребывания в стране самозанятых иностранцев, мы отпугнем и патентованных рабочих.

А всякие "миграционные махинаторы" тут же предложат очередные криминальные схемы. Новые авансовые платежные документы, как и патенты, и прочие разрешения будут штамповать на украденных или подделанных бланках и продавать за полцены. У мошенников появится новая статья дохода.

Уплата авансового платежа и подоходного налога станет для иностранного рабочего подтверждением проживания в стране и наличия дохода

Значит, текст нового документа должен быть выверенным до каждой буквы и запятой, чтобы минимизировать возможные ошибки и двоякие толкования. В этом и смысл обсуждения проблемы с учеными на площадке МВД, чтобы документ разрабатывали не узкопрофильные специалисты, а известные юристы и правоведы.

Кроме того, надо отработать и механизм применения нового закона. Приезжий иностранец должен четко понимать, к кому обращаться, какие документы предъявлять и за что платить.

Возможно, потребуется значительно усовершенствовать, а то и вовсе изменить схему информирования. Впрочем, ученые могут предложить еще многие различные варианты, увидеть новые, совсем неожиданные проблемы и пути их решения.

Обсуждаемый проект не первая законодательная инициатива в сфере миграции, появившаяся в последнее время. Напомним, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении - с 3,5 тысячи рублей до 5 тысяч - размера госпошлины за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, в том числе в случае его замены. Платить придется и за новый вид документа о виде на жительство - в нем теперь будет содержаться электронный носитель. Кстати, именно такую госпошлину мы платим за загранпаспорт нового поколения, где тоже установлен подобный чип.

Еще на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который упрощает порядок предоставления иностранцам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в России, разрешений на временное пребывание и видов на жительство.

Пока что вид на жительство необходимо продлевать каждые пять лет. Теперь предлагается выдавать бессрочный вид на жительство, за исключением отдельных случаев.

Так, высококвалифицированные специалисты и члены их семей получат его на срок действия разрешения на работу, а квалифицированные специалисты - на три года. Опять же в связи с "бессрочностью" может повыситься и госпошлина.

Справка "РГ"

В прошлом году территориальными органами МВД России выдано 191,445 тысячи видов на жительство (в 2017 году - 185,8 тысячи). Продлен срок действия 28,331 тысячи видов на жительство (в 2017 году - 34,002 тысячи).