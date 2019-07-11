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11.07.2019 10:15
Рубрика: Спорт

"Динамо" хочет в еврокубки

Текст: Максим Домчев
На прошедшей встрече "Динамо" с болельщиками главный тренер команды Дмитрий Хохлов заявил, что команда будет бороться за место в еврокубках. Клуб представил нового игрока - Шарля Каборе, выступавшего за "Краснодар".
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Встреча, на которой была объявлена задача команды на предстоящий сезон, состоялась на обновленном стадионе "Динамо".

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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"Мы будем стараться попасть как минимум в Лигу Европы, ну и не будем забывать про Кубок страны, - сказал главный тренер команды Дмитрий Хохлов. - У нас процентов на 80 состав сбалансированный".

При этом, по словам Хохлова, у команды есть проблемы в атаке. "Динамо" нужен забивной форвард и работа по усилению состава еще продолжается. Также главный тренер признался, что в прошлом сезоне были явные проблемы с реализацией моментов и летом велась серьезная работа над ошибками.

Генеральный директор клуба Юрий Белкин одним предложением охарактеризовал задачу, стоящую перед "Дианмо". "Наша задача - возродить былое величие клуба", - отметил он.

Председатель совета директоров клуба отличался о работе на трансферном рынке. "На сегодняшний день у нас переподписано 13 игроков, а это полсостава. Мы заплатили за все менее 10 миллионов евро. Меньше миллиона - агентские, и столько же - подъемные. Около пяти миллионов ушли другим клубам за трансферы. Мне кажется, эти показатели - одни из лучших в стране. Мы против каких-либо схем, делаем все прозрачно", - сказал он.

"Мы будем строить команду, улучшать условия для футболистов, возможно, это займет несколько трансферных окон. В предстоящем сезоне попытаемся побороться за еврозону. В 2023 году будет столетие клуба, к этому времени мы хотим вернуть команду в лидеры российского футбола", - рассказал он планах клуба Соловьев.

Не обошлось и без приятных сюрпризов. Заместитель генерального директора по спортивным вопросам Роман Орещук объявил о подписании контракта с еще одним новичком. Им стал прекрасно зарекомендовавший себя в "Краснодаре" центральный полузащитник Шарль Каборе.

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