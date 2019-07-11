Древнейший в Евразии человеческий череп обнаружен в Греции

На юге Греции были найдены древнейшие на территории Евразии человеческие останки. Исследователи обнаружили в пещере Апидима череп кроманьонца, который проживал в этих землях более двух сотен тысяч лет назад.

Это старейшие останки предка человека, найденные за пределами Африки. Данная находка может означать то, что ранние представители Homo sapiens распространялись по Старому Свету быстрее, чем предполагали ученые. Это началось, как минимум, на 16 тысяч лет раньше, пишет научный журнал Nature.

Окаменелости были обнаружены еще 40 лет назад, однако их точный возраст удалось установить только сейчас, подвергнув кости новому радиоизотопному анализу. Изначально они были приняты за останки обычных неандертальцев.