Экипаж "КАМАЗ-мастера" под руководством Андрея Каргинова стал победителем пятого этапа в классе грузовиков ралли-рейда "Шелковый путь".

За восемь лет существования автомарафона экипажи российской команды еще никому не уступали итоговую победу. Тем неожиданнее вызов, который бросил фаворитам белорусский "МАЗ", и в первую очередь экипаж Сергея Вязовича, уже выигравший на текущем "Шелковом пути" три этапа. После четвертого, на котором весь пьедестал заняли белорусы, камазовские экипажи были отброшены от лидирующего в общем зачете Вязовича на 20 минут и больше.

Впрочем, у "КАМАЗа" еще есть время отыграться. Первый шаг был сделан на пятом этапе, на котором россиянам удалось взять своеобразный реванш. Лучшим на спецучастке стал победитель прошлогоднего "пути" Андрей Каргинов.

"С самого начала старались наверстать упущенное, ведь вчера у нас были технические проблемы. Где-то сегодня чуть-чуть теряли из-за пыли, но в целом проехали ровно", - отметил сам гонщик.

Второе место у еще одного камазовца, Антона Шибалова. Подиум мог стать полностью российским, но Мардеев чуть уступил Вязовичу. Но главное, что в общем зачете удалось сократить отставание от белоруса. У Шибалова оно после пятого этапа составляет 16 минут, у Каргинова - чуть меньше 20.

В зачете внедорожников по итогам пяти этапов первое место удерживает катарец Нассер Аль-Аттия ("Тойота"), а наш Сергей Карякин идет 20-м с трехчасовым отставанием. А в мотоциклах генеральную классификацию возглавляет британец Сэм Сандерленд.