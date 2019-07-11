За последние несколько лет в Москве построено больше трех десятков транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Они связывают различные виды транспорта - метро, МЦК, железную дорогу, городские автотрассы, в том числе новые хорды. Это проекты, интересные частным инвесторам, ведь в их составе практически всегда предусмотрены торговые и офисные помещения, отели, рестораны, различные сервисы. Московское правительство оценивает экономический эффект от сооружения транспортно-пересадочных узлов в 109 миллиардов рублей и говорит об интересе к ТПУ зарубежных инвесторов.

На настоящий момент построено уже 35 транспортно-пересадочных узлов, в ближайшие годы планируется сооружение еще 97. Разные виды транспорта "завязать" в единое целое - задача очень непростая.

"Приходится переосмысливать всю транспортную схему столицы, в том числе с точки зрения интеграции различных видов транспорта. Например, для связи МЦК с радиальными направлениями железной дороги появится восемь пересадочных узлов. Это сложнейшая работа, но очень важная для москвичей", - отмечал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Например, на Некрасовской линии метро будет построено семь транспортно-пересадочных узлов. По словам Андрея Бочкарева, непосредственно на станции "Некрасовка" возведут ТПУ, в состав которого войдут перроны посадки-высадки наземного общественного транспорта, подземные пешеходные переходы, физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым дворцом и бассейном. Первые четыре из девяти станций Некрасовской линии были открыты в июне этого года.

Есть не просто сложные, но и уникальные проекты. В частности, проектируемый ТПУ "Печатники-Текстильщики" объединит четыре станции метро, две станции железной дороги, наземный общественный транспорт и будет связан с Юго-Восточной автомобильной хордой, к строительству которой московское правительство приступает в этом году.

Один из крупнейших ТПУ - "Ховрино" - был сооружен рядом с Северо-Восточной хордой, на базе одноименной станции метро. Узел многофункциональный, включает в себя перехватывающие парковки, платформу "Ховрино-2" Октябрьской железной дороги, отстойно-разворотную площадку общественного транспорта, а также международный автовокзал "Северные ворота".

Основная задача программы строительства ТПУ - обеспечение максимально удобных и комфортных условий пересадки с одного вида транспорта на другой

Автовокзал принимает автобусы из аэропорта Шереметьево, а также междугородних и международных направлений. В здании четыре этажа, есть медпункт, камера хранения, санитарные комнаты, фуд-корт и небольшие магазины.

Для удобства жителей района Западное Дегунино были построены два пешеходных моста длиной по 82 метра каждый. Один из них проходит над железной дорогой и под трассой Северо-Восточной хорды. Она уже построена на 80 процентов, полностью движение по всем участкам планируется открыть в 2021 году.

"Чтобы добраться из Западного Дегунино до станции метро "Ховрино", требуется пройти около трех километров. Построили переход через железнодорожные пути - около 500 - 600 метров. Он проходит под Северо-Восточной хордой и над железнодорожными путями", - говорил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии перехода.

Сейчас вокруг "Ховрино" на площади 11 гектаров ведутся работы по благоустройству. Устанавливаются новые фонари, лавочки и урны. Осенью высадят деревья и кустарники. На близлежащих улицах расширят тротуары, а для велосипедистов сделают велодорожку.

В этом году еще один международный автовокзал появится в составе другого ТПУ - "Саларьево". Этот узел открыт в апреле 2019 года и интересен тем, что в нем впервые в столице пассажиры смогут совершать пересадку с одного вида транспорта на другой, не выходя на улицу. Кроме того, они смогут сразу попасть в торговый центр. Парковочных мест в "Саларьево" пять тысяч. С учетом метро и автобусов это "один из самых крупных ТПУ не только в Новой Москве, но и вообще на территории агломерации", подчеркивал мэр Москвы.

Основная задача программы строительства транспортно-пересадочных узлов состоит в обеспечении максимально удобных и комфортных условий пересадки с одного вида транспорта на другой, подчеркнули в департаменте строительства города Москвы. При этом ТПУ станут настоящими точками притяжения и роста во многом благодаря возведению в их составе социальной, спортивной, развлекательной и коммерческой недвижимости. По расчетам московского правительства, система транспортных хабов, позволяющих пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт, снизит загруженность дорожной сети в среднем на 7 процентов. Позитивный эффект от этого почувствуют и жители Москвы и области, и туристы, и те, кто едет через столицу транзитом.

Обсуждаются и необычные для России способы использования ТПУ. Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал недавно об идее организовывать на крышах огороды. "Нам эта идея понравилась. Мэр мне дал поручение проработать. Так что берем идею на вооружение", - сказал он. Впрочем, пока это только предложение, требующее изучения. Но как знать, может быть, на крышах ТПУ вскоре будут цвести розы и зреть помидоры?