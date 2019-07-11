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11.07.2019 15:13
Рубрика: В мире

Фермер раскритиковал депутатов бундестага за отсутствие патриотизма

Текст: Александр Саможнев

Немецкий фермер Томас Андерсен из Шлезвиг-Гольштейна написал гневное письмо в бундестаг, в котором обвинил депутатов в отсутствии патриотизма. Причиной столь сильного поступка стала публикация в СМИ меню столовой парламента, в котором не было ни одного блюда, изготовленного из немецких продуктов.

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Ранее депутат от фракции СвДП Карина Конрад опубликовала в Facebook страничку из меню парламентского общепита, в котором значились утка по-французски, отбивная из аргентинской говядины, лосось из Норвегии и лисички из Польши. По мнению политика, это показывает скудость предложения производителей в Германии. В этой связи нужно поддержать немецких фермеров.

Андерсен охотно вступил в полемику с парламентарием. "Господа депутаты, может быть, вам не подходит наше мясо? Что же тогда говорить о простых гражданах, как прививать им вкус к местным продуктам", - вопрошает он. Владелец хозяйства полагает, что депутаты не знают ситуации на местах. А в это время работники сельского хозяйства едва сводят концы с концами. Ситуацию можно поправить госзакупками продовольствия на региональном уровне.

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Между тем немецкие фермеры бьют тревогу из-за российского продовольственного эмбарго, введенного в августе 2014 года, говорит президент Немецкого союза крестьян Йоахим Руквид. Экспорт продовольствия в Россию, составлявший ежегодно порядка 1,8-1,9 миллиарда евро, сократился наполовину. По некоторым данным, потери немецких сельхозпроизводителей составили от 600 до 800 миллионов евро из-за неполученной выручки. Кроме того, переизбыток предложения на внутреннем рынке привел к снижению цен на продовольствие.

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