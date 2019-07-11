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11.07.2019 20:15
Рубрика: Спорт

Гром в Чикаго

"Финал шести" Лиги наций начался с боя Бразилии и Польши
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(7909)
Мужская сборная России матчем против Франции начала участие в "Финале Шести" Лиги наций в Чикаго (США).

Участники разбиты на две тройки, определяют квартет полуфиналистов. Стартовый матч турнира в группе "В" получился сверхнапряженным. Действующий чемпион мира сборная Польша в пяти сетах одолела обладателей "золота" Олимпиады-2016 бразильцев - 3:2 (25:23, 23:25, 25:21, 21:25, 15:9). В этой тройке также выступает Иран.

Сборная волейболисток вышла в финал на Универсиаде

В нашей группе "А" хозяева площадки американцы взяли верх над Францией - 3:1 (25:16, 25:22, 23:25, 25:21). Так что если и россияне прошедшей ночью победили "трехцветных", то здесь вопрос с двумя полуфиналистами закрыт. Если нет - все решится в матче третьего игрового дня между нашей командой и США.

Тем временем на Универсиаде в Италии фактически вторая сборная России под руководством Алексея Вербова вышла в полуфинал, добившись успеха во встрече с соперниками из Японии - 3:1 (25:21, 25:11, 23:25, 25:14). Сегодня в программе соревнований студенческих Игр женский финал Россия - Италия.

Спорт Волейбол
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