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11.07.2019 17:19
Рубрика: В мире

Французский министр устраивал застолья на бюджетные деньги

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Во Франции разразился громкий скандал, в центре которого оказался видный представитель нынешних властных элит. Речь идет о министре экологии, устойчивого развития и энергетики Франсуа де Рюжи, до этого занимавшем пост председателя Нацсобрания - нижней палаты парламента.
Фото: Ludovic Marin/POOL via AP Фото: Ludovic Marin/POOL via AP
Фото: Ludovic Marin/POOL via AP

Так вот, как выяснил интернет-портал Mediapart, специализирующийся на журналистских расследованиях, Франсуа де Рюжи, будучи спикером Нацсобрания, регулярно закатывал роскошные вечерние приемы в виде ужинов за госсчет.

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По данным портала подобных застолий в период с октября 2017 по июнь 2018 года, то есть вплоть до передислокации в министерское кресло, было не менее десятка. Проходили они в спикеровской резиденции - старинном особняке Де Лассэ, что в двух шагах от Бурбонского дворца, где заседают парламентарии. Обычно приглашенных было до 30 человек и на угощения хозяин не скупился, тем более учитывая, что оплачивались они не из его кармана.

Дотошные репортеры Mediapart выяснили, что трапезы больше смахивали на официальные приемы, что устраивают в честь глав иностранных государств. В качестве угощений подавались гигантских размеров омары, что подтверждается выложенными с гордостью в Facebook фотоснимками, а вина были самых престижных марок "бордо", в том числе знаменитые "Шато Мутон-Ротшильд" 2004 года, "Шато Шеваль Блан" 2001-го. Причем все эти дорогущие вина хранятся в специальных погребах Нацсобрания, доступ к которым требует особого и обоснованного разрешения, в то время как подавляющее большинство участников пиршеств, по признанию супруги экс-спикера Северины, принадлежали к "кругу их друзей". И, действительно, кого приглашают в гости, к примеру, по такому не имеющему отношение к парламентской деятельности празднику, как 14 февраля? А ведь он был одним из поводов для пирушки в особняке Де Лассэ.

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То, что застолья носили неформальный характер, признал и припертый к стенке месье де Рюжи. Стремясь загасить разгорающийся скандал, сейчас он оправдывается, заявляя, что приглашенные были "представителями гражданского общества, бизнеса, университетского мира и СМИ", а контакты с ними, мол, являлись частью его деятельности в качестве главы Нацсобрания. Правда, "рабочий характер" вечерних возлияний ставит под сомнение не только Mediapart, но и кое-кто из гостей. Так, известный журналист Жан-Мишель Апати, оказавшийся в гостях у тогдашнего спикера только потому, что его жена дружит с Севериной де Рюжи, признался, что обычно деловыми бывают обеды, но не ужины. "Я это быстро понял и при повторном приглашении отказался бы".

В то время как представитель французского правительства Сибет Ндиай заявила о поддержке Франсуа де Рюжи со стороны премьер-министра и президента, ряд депутатов парламента настаивают на отставке политика, который в бытность спикером неоднократно заявлял о необходимости экономить государственные средства.

Положение месье де Рюжи еще больше осложнилось в этот четверг после очередной публикации Mediapart. Интернет-портал выложил информацию о том, что, став министром, Франсуа де Рюжи потратил 63 тысячи евро налогоплательщиков на косметический ремонт своей очередной служебной квартиры.

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