Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота посетил особую экономическую зону "Бремино-Орша"

Союзное государство ежегодно участвует в международном фестивале искусств "Славянского базара в Витебске". Завтра в рамках фестиваля традиционно пройдет День Союзного государства. Впрочем, день - это условное понятие. Официальная программа Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты в Витебске началась уже сегодня, с посещения новой особой экономической зоны "Бремино-Орша", которая начала свою работу 22 июня 2019 года.

Презентацию новой экономической зоны, провел начальник МПЛК "Бремино-Орша" Владимир Костеневич. Он особо подчеркнул, что расположена она на родине Президента Беларуси - Орше, и именно от него исходила инициатива развития этого региона. Поэтому данный инвестиционный проект пользуется всей поддержкой со стороны Главы государства и со стороны местных властей.

"Мы развиваем "Бремино-Орша", как лучшую площадку для ведения бизнеса в регионе, - отметил Владимир Костеневич. - На территории ОЭЗ нами возводиться мультимодальный промышленно-логистический комплекс с современной инфраструктурой. Он интегрирован в мультимодальную логистику и маршруты "Один пояс - Один путь" как крупный транспортный узел".

Комплекс расположен на пересечении двух рынков сбыта - европейском и российском, что в свою очередь позволит производителям работать с емкими рынками сбыта и оптимизировать логистические пути для поставки как сырья, так и производственных товаров.

"Пропускная способность автомобильного терминала - 1,8 миллиона тонн грузов в год. На одной площадке расположены пограничный, таможенный, фитосанитарный и ветеринарный контроли. Сегодня среднее время разгрузки машины составляет до 30 минут. Основной поток машин идет из стран Европейского союза и составляет 50 машин в сутки. Наша цель - предоставить комплексный сервис клиентам, охватывая все логистические процессы, и максимально сократить время прохождения процедур таможенного оформления и досмотра", - рассказал Владимир Костеневич.

Особая экономическая зона "Бремино-Орша" - не только логистика, но и будущее производство. В промышленной зоне возможно изготовление бытовой техники и электроники, фармацевтических препаратов, пищевых продуктов, аксессуаров, парфюмерии и косметики, бытовой химии, товаров для дома и интерьера.

Товары, произведенные в ОЭЗ "Бремино-Орша", приобретают статус "Сделано в ЕАЭС", что позволит беспрепятственного реализовываться на территории ЕАЭС с упрощенным порядком сертификации. Кроме того, для резидентов ОЭЗ действуют льготы и налоговые преимущества. В частности: 0% налога на прибыль на 9 лет; 0% налога на недвижимость на 20 лет; 0% НДС при вывозе произведенных товаров за пределы ЕАЭС и т.д.

По окончанию осмотра Госсекретарь Григорий Рапота поделился своими впечатлениями с журналистами.

"Проект впечатляет своими масштабами - заметил Госсекретарь. - Месторасположение комплекса выбрано стратегически очень выгодно. Близость к железнодорожной ветке Оршанского железнодорожного узла и аэродрома Оршанского. Честно говоря, не ожидал, что в чистом поле будет возведен такой большой логистический центр со всеми службами". По мнению Госсекретаря, развитие инфраструктуры может быть одним из элементов дальнейшего стратегического существования и развития Союзного государства. И конечно, подобного рода логистические центры являются важным элементом всей этой инфраструктуры.

"Я думаю, что здесь происходит очень важная работа, которая определяет, в определенном смысле, судьбу не только Союзного государства, но и ЕАЭС, - отметил Григорий Рапота. - Кроме того, в лице руководства центра мы нашли еще одних партнеров по развитию некоторых наших правовых норм движения товаров в рамках ЕАЭС и Союзного государства. Например, тема прослеживания товаров, маркировки товаров - это все здесь будет реализовываться на практике. Для нас взаимодействие с представителями этого центра будет иметь практическое значение".