Новая инициатива: предлагается дополнить обязательными работами список наказаний за фиктивную прописку. Хозяева "резиновых квартир" смогут загладить вину перед обществом полезным трудом в свободное время. Подобный законопроект внесен в Госдуму.

Вряд ли кому-то в нашей стране надо объяснять, почему слова "прописка" и "регистрация" обладают таким магическим эффектом, что люди готовы хорошо платить за заветный штамп в паспорте. А если есть спрос, то появляется и предложение: радушные хозяева готовы прописать гостей даже в бане. И это не преувеличение - в Нижнем Тагиле полиция недавно задержала 56-летнего горожанина, который прописал более 3,5 тысячи иностранцев в бане на окраине города.

Официально в двухэтажном строении располагались автосервис, стоматологическая поликлиника и сауна с позитивным названием "Комфорт", где посетителям предлагали насладиться настоящей русской парилкой с березовым веничком.

Попарились ли с комфортом иностранные рабочие - неизвестно. Но документы, дающие право на временную регистрацию в уральском городе, им оформляли без проблем. Вот и появилась настоящая "резиновая" баня.

По версии полиции, действовал предприимчивый тагильчанин не один. "Безусловно, он при помощи других лиц организовал фиктивную постановку на учет. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ - организация незаконной миграции", - сообщил "Российской ­газете" глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской ­области Валерий Горелых.

Это уже второй "резиновый" адрес, обнаруженный за последнее время в Нижнем Тагиле. В середине июня полицейские нашли офис, где обеспечили крышу рекордному для Урала количеству мигрантов - 10 тысячам человек. Хозяин объяснил, мол, "слишком хлебосолен", не мог отказать в помощи друзьям. Помимо фиктивной прописки в небольшом офисе бизнесмен обеспечивал иностранцев и фиктивными трудовыми местами: от "подсобного рабочего" до "менеджера".

"Фиктивная регистрация достаточно распространенное явление в России, особенно для мегаполисов. В связи с тем, что владелец съемного жилья часто не готов предоставить регистрацию приезжему человеку, иностранцу приходится искать обходные пути для легализации собственного нахождения на территории России, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - Такую возможность предоставляют граждане, которые оказывают услугу фиктивной регистрации на жилплощади с целью заработка и прописывают в своей квартире огромное количество лиц, которые не находились по их адресу ни одного дня".

По ее словам, остаться безнаказанным в такой ситуации вряд ли получится, поскольку сложно опровергнуть факт преднамеренно предоставленной ложной информации. "Оформляя регистрацию иностранцу, владелец квартиры не может не знать о ее фиктивности", - считает Виктория Данильченко.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за фиктивную регистрацию были осуждены 12,8 тысячи человек. Однако Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан и депутат Рафаэль Марданшин, внесшие в Госдуму проект поправок в УК, обратили внимание, что иногда хозяева "резиновых квартир" остаются безнаказанными. Дело в том, что гражданина нельзя отправить за решетку, когда он привлекается к уголовной ответственности по нетяжким статьям и нет отягчающих обстоятельств. При этом некоторым гражданам - инвалидам, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет - нельзя назначить и принудительные работы (они отбываются в исправительных центрах). Остается штраф, но если осужденный его не заплатит, заменить наказание нечем. Поэтому инициаторы проекта предлагают дополнить список санкций обязательными работами: осужденные останутся дома, но будут трудиться в свободное время на благо общества, например, красить заборы, ухаживать за клумбами и т.п.