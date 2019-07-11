Инновационные программы регионов получат федеральную поддержку

К 2024 году вложения бизнеса в развитие цифровой экономики должны увеличиться в три раза - до 5 процентов от ВВП страны, поставил задачу премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства провел очередное совещание по достижению национальных целей развития. Темой встречи в этот раз стали сферы цифровой экономики, технологий и инновационного развития. "Нужно усилить исследовательский потенциал, сосредоточить финансовые ресурсы на наиболее критических технологиях", - указал он. Это касается таких направлений, как безопасность, медицина, энергетика, транспорт, и потребует не только формирования необходимой нормативно-правовой базы, но и дополнительных мер для ускорения технологического развития.

В едином плане достижения национальных целей развития прописано, что число организаций, внедряющих технологические инновации, должно увеличиться более чем в три раза, напомнил премьер. Сейчас это количество удалось нарастить на 16 процентов.

Для решения задачи кабинет министров в том числе намерен к 2021 году сформировать 15 научно-образовательных центров и 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы. Уже определены пять регионов, где опробуют пилотную модель научно-образовательных центров мирового уровня, идет отбор базовых организаций для создания центров по математическим наукам и геномным исследованиям.

Нужно усилить исследовательский потенциал, сосредоточить финансовые ресурсы на наиболее критических технологиях

- Нужно выработать дополнительные меры, которые расширят механизмы стимулирования инновационной деятельности, - заявил Медведев. - Мы будем поддерживать регионы, у которых есть собственные программы инновационного, научно-технологического развития, включая существующие возможности по бюджетному субсидированию.

Ведется работа по созданию инфраструктуры для ускоренного цифрового развития. Завершается работа по подключению больниц и поликлиник к широкополосному доступу в интернет, сообщил председатель правительства. К 2024 году стоит задача обеспечить доступ в Сеть для всех социально значимых объектов.

Активнее к процессам цифровизации должен подключаться бизнес. "К 2024 году доля вложений бизнеса в развитие цифровой экономики должна увеличиться не менее чем в три раза - до 5 процентов, если говорить об объеме ВВП", - сказал премьер-министр.