Исследование: В Ираке мужчины подвергаются насилию чаще, чем женщины

Согласно опросам BBC и Arab Barometer, проведенным в 10 арабских странах и на палестинских территориях, число мужчин, подверженных сексуальным домогательствам в общественных местах, превышает количество женщин на 3%, сообщает BBC.

Опрос показал, что процент иракских мужчин, заявивших, что они подвергались насилию, составляет 20%, в то время как женщин - 17%. Во всех арабских странах, кроме Туниса и Ирака, этот показатель выше у женщин. В отличие от Ирака, в Тунисе разница меньше процента.

Исследователями признано, что домашнее и сексуальное насилие является распространенной проблемой, затрагивающей женщин, прежде всего в современных или консервативных арабских обществах. Таким образом, эти цифры на первый взгляд удивляют, особенно в таком патриархальном обществе, как Ирак.

Возможно, на статистику повлиял иракский Курдистан, который добился определенного прогресса в гендерном равенстве, поэтому случаи насилия женщин над мужчинами там уже не феномен, и все чаще предаются огласке.

Насилие в отношении мужчин уже стало предметом обсуждения в таких неправительственных организациях, как Союз мужчин Курдистана и Группа по борьбе с насилием над мужчинами. Они организуют общественные семинары и кампании по повышению осведомленности и распространяют информацию о данной проблеме.

Согласно данным, опубликованным Союзом мужчин Курдистана, в 2018 году было зарегистрировано пять случаев убийства супругов и девять случаев нападения женщин на мужчин. В своем заявлении, опубликованном в конце прошлого года, представители Союза отметили, что количество случаев насилия подобного рода растет, ссылаясь на 585 жалоб мужчин на их жен в прошлом году и около 600 случаев в 2017.

Согласно статистическим данным, в период с 2014 по 2018 год было зарегистрировано 2690 случаев насилия в отношении мужчин, 393 мужчины покончили жизнь самоубийством и 29 мужчин были убиты женщинами.

Специалисты связывают рост насилия над мужчинами со стороны их жен с экономическим кризисом, переживаемым регионом, в том числе с задержкой выплат государственных зарплат и спора между правительством провинции и федеральным правительством в Багдаде.

Впрочем, в остальном Ирак остается традиционным патриархальным обществом, где насилие над женщинами воспринимается ими как механизм сохранения патриархата. Поэтому они зачастую не выступают против подобных действий. Несмотря на создание в Министерстве внутренних дел Ирака управления по защите семьи, в его функции входит только получение сообщений о насилии в отношении женщин.

Исследовавшая проблему Хана Эдвард, известная своей многолетней защитой прав женщин и демократии в Ираке, отметила тенденцию нежелания иракских женщин сообщать о случаях домогательств и насилия в семье из-за боязни подвергнуть себя и свои семьи скандалу.

Иное мнение у иракского писателя Захира Джазаири. "В связи с нестабильной ситуацией в регионе, из соображений собственной безопасности женщины боятся выходить на улицу. Это делает мужчин более уязвимыми перед преследованиями и насилием в общественных местах, чем женщин", - говорит он.

В Уголовном кодексе Ирака не содержится конкретного определения домогательства, но содержатся действия, которые он определяет как "нарушение скромности", "непристойность", вне зависимости от пола. За преступлениями "против общественной морали" следует наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев и штрафа в размере до 100 иракских динаров.

Тем не менее, мужчины тоже неохотно сообщают о физическом насилии из-за боязни быть обвиненными в соучастии в преступлении. Так, 20-летний парень из Багдада рассказал исследователям историю о домогательствах, которым он подвергался в течение трех лет. Первый инцидент произошел, когда ему было 13. Причем, по словам молодого человека, к нему относились как к соучастнику, нежели как к жертве. Случай наложил серьезный отпечаток на его дальнейшую жизнь. Не успев оправиться от случившегося в школе, спустя два года он подвергся второму домогательству со стороны владельца магазина, в котором работал. Спустя еще 4 месяца молодой человек стал жертвой изнасилования со стороны родственника, который был на 8 лет старше него. В результате ему пришлось разорвать отношения с семьей и друзьями, переехать и начать новую жизнь.

Такая ситуация, как сообщает BBC, объясняется тем, что если мужчина сообщит об изнасиловании, полицейский скорее всего усмехнется над ним или сделает выговор. Иракский менталитет не предполагает, что виновные в физическом насилии над мужчинами должны быть наказаны. По словам писателя, иракское общество стало более злым и жестоким из-за продолжительных войн. "Насилие стало частью нашей жизни", - добавляет Захир Джазаири.