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11.07.2019 18:41
Рубрика: Экономика

Деньги выплатят в срок

Кабинет министров упрощает процесс погашения задолженности по зарплате
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(7909)
Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.

Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрел два законопроекта, которые должны улучшить защиту прав работников. Как пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, инициативы направлены на борьбу с недобросовестными компаниями, задерживающими выплату зарплаты своим сотрудникам. По данным Росстата, на 1 июня 2019 года суммарная задолженность по зарплате в стране составляла 2,949 миллиарда рублей.

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Добиваться от коммерческих структур честно заработанных денег людям приходится порой долго, не у всех граждан есть специальные юридические познания. "Нам нужно эту процедуру ускорить, чтобы долги по зарплате можно было бы получать в упрощенном порядке, просто обратившись в трудовую инспекцию", - заявил глава кабинета министров.

Решение вопросов предлагается вывести из судебной плоскости и отдать в руки трудовых инспекторов, чьи полномочия будут расширены. Решение госинспектора о принудительной выплате задолженности по зарплате станет исполнительным документом. "Если работодатель после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то трудовой инспектор может привлечь судебных приставов к взысканию с компании задолженности", - рассказал Медведев. Решение суда или комиссии по трудовым спорам, которые необходимы для этого сейчас, уже не потребуется. Компании смогут обжаловать решение трудовой инспекции, но в предельно короткие сроки - всего 10 дней. По истечении срока и в случае отсутствия судебного решения о его отмене предписание госинспектора по труду поступит для исполнения в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов.

На 1 июня 2019 года суммарная задолженность по зарплате в стране составляла 2,949 миллиарда рублей

Упрощается также и порядок взыскания средств компаний-должников. "Если у них на счетах есть деньги, то они будут списываться в счет погашения задолженности перед работниками, - пояснил премьер-министр. - Делаться это будет в течение двух месяцев после решения трудового инспектора". Судебные приставы смогут запрашивать информацию у банков о всех счетах компании и о движении по ним средств как в рублях, так и в иностранной валюте.

В повестку заседания вошли поправки к находящемуся в Госдуме законопроекту, который уточняет порядок ежемесячных выплат малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребенка. "Повышаем так называемый критерий нуждаемости - с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов - минимумов, которые связаны с трудоспособным населением и устанавливаются в субъекте Российской Федерации, - чтобы увеличить число родителей, которые получают помощь такого рода от государства", - напомнил Дмитрий Медведев.

Поправками к законопроекту предусмотрено введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка в отдельном регионе.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Министерство экономического развития на заседании представило перечень федеральных целевых программ (ФЦП), которые предполагается финансировать из федерального бюджета в 2020-2022 годах. Он подготовлен с учетом национальных целей развития и национальных проектов. "Ряд ФЦП входит в состав национальных проектов или государственных программ, но есть и такие, которые не включены ни в один из проектов, тем не менее они важны - они влияют на реализацию тех планов, которые в настоящий момент осуществляются", - подчеркнул премьер. "Планируется, что в следующем году будет действовать 20 целевых программ с общим финансированием более 370 миллиардов рублей - это пока базовая оценка - и 12 программ - в 2021 и 2022 годах", - сообщил председатель правительства.

Бюджетные средства будут инвестироваться в строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры, продолжится поддержка приоритетных научных исследований, работа над космической программой. Часть ФЦП направлена на обеспечение безопасности, в том числе ядерной и радиационной, дорожного движения. Отдельная программа подготовлена для охраны экологии озера Байкал.

Большой блок ФЦП посвящен территориям, имеющим стратегическое значение, что требует к ним повышенного внимания из-за недофинансирования в предыдущие годы. К ним относятся Калининградская область, Курильские острова, Республика Карелия, Крым и город Севастополь.

- Кроме того, мы планируем запустить новую программу, которая связана с увековечением памяти воинов, погибших при защите Отечества, и обустройством мест их захоронения, - заявил Медведев.

Между тем

Правительство выделяет пострадавшей от паводка Иркутской области еще 2,3 миллиарда рублей. Средства из Резервного фонда, сообщил Дмитрий Медведев, пойдут на помощь людям. "Стихия нанесла серьезный ущерб. К сожалению, есть и погибшие, разрушено много жилых домов. Нужно постараться максимально быстро помочь людям в этой сложной ситуации", - подчеркнул он. "Социальные выплаты идут. Важно, чтобы все, кому положено, такие компенсации получили как можно скорее", - заявил премьер-министр. Ранее кабинет министров перевел на выплаты компенсаций первые 662 миллиона рублей.

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