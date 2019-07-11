Кабмин расширяет полномочия трудовых инспекторов

Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.

Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрел два законопроекта, которые должны улучшить защиту прав работников. Инициативы, пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, направлены на борьбу с недобросовестными компаниями, задерживающими выплату зарплаты своим сотрудникам. По данным Росстата, на 1 июня 2019 года суммарная задолженность по зарплате в стране составляла 2,949 миллиарда рублей.

Добиваться от коммерческих структур честно заработанных денег людям приходиться порой долго, не у всех граждан есть специальные юридические познания. "Нам нужно эту процедуру ускорить, чтобы долги по зарплате можно было бы получать в упрощенном порядке, просто обратившись в трудовую инспекцию", - заявил глава кабинета министров.

Решение вопросов предлагается вывести из судебной плоскости и отдать в руки трудовых инспекторов, чьи полномочия будут расширены. Решение госинспектора о принудительной выплате задолженности по зарплате станет исполнительным документом.

"Если работодатель после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то трудовой инспектор может привлечь судебных приставов к взысканию с компании задолженности", - рассказал Медведев. Решение суда или комиссии по трудовым спорам, которые необходимы для этого сейчас, уже не потребуется.

Компании смогут обжаловать решение трудовой инспекции, но в предельно короткие сроки - всего 10 дней. По истечении срока и в случае отсутствия судебного решения о его отмене предписание госинспектора по труду поступит для исполнения в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов.

Также упрощается порядок взыскания средств компаний-должников. "Если у них на счетах есть деньги, то они будут списываться в счет погашения задолженности перед работниками, - пояснил премьер-министр. - Делаться это будет в течение двух месяцев после решения трудового инспектора". Судебные приставы смогут запрашивать информацию у банков о всех счетах компании и о движении по ним средств как в рублях, так и в иностранной валюте, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.

Кабинет министров на заседании в четверг одобрил два законопроекта, которые должны улучшить защиту прав работников. Инициативы, пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, направлены на борьбу с недобросовестными компаниями, задерживающими выплату зарплаты своим сотрудникам. По данным Росстата на 1 июня 2019 года суммарная задолженность по зарплате в стране составляла 2,949 миллиарда рублей.

Добиваться от коммерческих структур честно заработанных денег людям приходиться порой долго, не у всех граждан есть специальные юридические познания. "Нам нужно эту процедуру ускорить, чтобы долги по зарплате можно было бы получать в упрощенном порядке, просто обратившись в трудовую инспекцию", - заявил глава кабинета министров.

Решение вопросов предлагается вывести из судебной плоскости и отдать в руки трудовых инспекторов, чьи полномочия будут расширены. Решение госинспектора о принудительной выплате задолженности по зарплате станет исполнительным документом.

"Если работодатель после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то трудовой инспектор может привлечь судебных приставов к взысканию с компании задолженности", - рассказал Медведев. Решение суда или комиссии по трудовым спорам, которые необходимы для этого сейчас, уже не потребуется.

Компании смогут обжаловать решение трудовой инспекции, но в предельно короткие сроки - всего 10 дней. По истечении срока и в случае отсутствия судебного решения о его отмене предписание госинспектора по труду поступит для исполнения в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов.

Также упрощается порядок взыскания средств компаний-должников. "Если у них на счетах есть деньги, то они будут списываться в счет погашения задолженности перед работниками, - пояснил премьер-министр. - Делаться это будет в течение двух месяцев после решения трудового инспектора". Судебные приставы смогут запрашивать информацию у банков о всех счетах компании и о движении по ним средств как в рублях, так и в иностранной валюте.